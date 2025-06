Nada representa mais uma boa feira brasileira do que o cheiro irresistível de pastel frito. Mas com a popularização da airfryer, já é possível preparar essa iguaria em casa, com menos gordura e sem abrir mão da crocância.

O pastel na airfryer tem conquistado quem busca uma versão mais leve da receita tradicional, ideal para quem quer saborear sem culpa.

Dicas para um pastel perfeito na airfryer

Quer um pastel dourado, sequinho e cheio de sabor, sem a bagunça da fritura? Com alguns truques simples, você transforma a airfryer na aliada ideal para preparar pastéis com cara (e gosto!) de feira, só que bem mais leves.

Confira as dicas essenciais para acertar no preparo:

pincele os dois lados com azeite ou gema de ovo para garantir uma casquinha dourada;

pré-aqueça a airfryer entre 3 a 5 minutos antes de colocar os pastéis;

não sobrecarregue o cesto — asse em pequenas quantidades para garantir crocância;

vire os pastéis na metade do tempo para assar por igual.





Receita simples de pastel na airfryer

Ingredientes (para 4 pastéis):

4 discos de massa pronta para pastel;

azeite para pincelar.

Recheio 1 – Queijo com orégano:

100 g de muçarela ralada;

orégano a gosto.

Recheio 2 – Carne moída com ovo:

150 g de carne moída refogada;

1 ovo cozido picado;

salsinha a gosto.

Modo de preparo:

recheie cada disco com o recheio de sua escolha. Feche bem as bordas com um garfo; pincele os dois lados com azeite; leve à airfryer a 200°C por 8 a 10 minutos, virando na metade do tempo;. sirva ainda quente!





Receita de pastel integral e sem glutén

Se quiser deixar tudo ainda mais saudável, experimente preparar a massa em casa com farinha integral ou versões sem glúten.

Ingredientes da massa (versão com farinha integral):

1 xícara de farinha de trigo integral;

1/2 xícara de farinha de trigo comum (ou substitua por mais integral, se quiser 100%);

1/3 de xícara de água morna;

2 colheres de sopa de azeite de oliva;

1 colher de chá de sal;

1 colher de sopa de vinagre de maçã (ajuda na crocância).

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes da massa em um bowl, mexendo até formar uma massa homogênea; sove por cerca de 5 minutos, até a massa ficar macia e elástica; deixe descansar por 20 minutos coberta com pano úmido; abra com rolo, corte em retângulos ou círculos, recheie, feche com garfo (pressionando bem as bordas); pincele azeite ou gema por cima; leve à airfryer a 180°C por 10 a 15 minutos, virando na metade do tempo.

Variação sem glúten (massa com farinha de arroz)

Ingredientes:

1 xícara de farinha de arroz;

1/2 xícara de polvilho doce;

1 colher de sopa de psyllium ou linhaça dourada triturada (ajuda na liga);

1 colher de sopa de azeite;

1/3 a 1/2 xícara de água morna;

1 pitada de sal;

Modo de preparo:

misture os ingredientes secos, adicione azeite e água aos poucos até formar uma massa maleável; deixe descansar por 15 minutos; abra, recheie e feche com cuidado (use água nas bordas para ajudar a colar); leve à airfryer a 180°C por cerca de 12 a 15 minutos.

Mais leve, prático e tão saboroso quanto o pastel tradicional, o pastel na airfryer é uma solução inteligente para variar os lanches ou surpreender a família em um domingo à tarde. Para acompanhar, vale investir em um bom molho de pimenta caseiro ou vinagrete simples.