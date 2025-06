Alimentos típicos campeões de refluxo nas festas juninas

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, cerca de 30% dos adultos no Brasil sofrem de refluxo, correspondendo a 50 milhões de pessoas. Com a chegada das festas juninas, é necessário ficar atento aos alimentos típicos que podem desencadear crises de refluxo, especialmente para quem já convive com o problema.



Entre essas comidas típicas, os principais vilões são:



- Canjica: o açúcar e as gorduras presentes como creme de leite e leite condensado, que podem relaxar o esôfago inferior e retardar o esvaziamento gástrico

- Pé de moleque: rico em gorduras e açúcar, contribui para o aumento da pressão no estômago e da produção de ácido



- Pipoca: quando preparada com excesso de gordura, pode irritar o estômago e dificultar a digestão



- Bolo de milho: o milho, por si só, não é o problema. O cuidado deve ser com o açúcar, a gordura e o leite presente na receita, que favorecem o refluxo



- Quentão: bebida quente e açucarada, pode estimular a produção de ácido estomacal





Além do consumo, vale ressaltar a questão do horário, pois, como as festas costumam acontecer à noite, o ideal é evitar refeições pesadas próximas ao horário de dormir, já que deitar logo após comer pode aumentar significativamente o refluxo.





Gastrocirurgião e endoscopista e professor de medicina da Faculdade do ABC, Eduardo Grecco explica que o refluxo gastroesofágico é uma doença digestiva que consiste no retorno do conteúdo estomacal para esôfago, causando queimações e desconfortos na parte superior do abdômen e peito. "Quando essa condição se encontra em uma fase crônica, pode evoluir para câncer de esôfago, principalmente se não for tratado de forma adequada.”

Um dos diagnósticos mais comuns na gastroenterologia, a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) tem dois subtipos em que se dividem os sintomas e tipos de diagnósticos. Com essa nova divisão, formulada por um estudo do The American Journal of Gastroenterology, o refluxo pode ter diagnósticos mais precisos sobre os graus de lesões e formas de tratamento.



Identificar corretamente o subtipo de refluxo é essencial para otimizar o tratamento. Essa abordagem permite que os médicos associem os resultados dos exames aos diferentes subtipos da doença, contribuindo para uma terapia mais eficaz.

Ao ter diagnóstico e tratamento negligenciados, esse desgaste pode causar inflamações que alteram os tecidos do esôfago. O retorno do ácido do estômago para o tubo alimentar pode causar irritações na mucosa, estreitamento do esôfago, pneumonia e lesões que podem evoluir para o câncer. Úlceras ou estenoses esofágicas também podem indicar inflamação crônica, ou presença de lesões malignas.

