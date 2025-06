Queimação no peito, tosse persistente, pigarro constante, sensação de bolo na garganta. Muitos desses sintomas passam despercebidos ou são confundidos com alergias e resfriados, mas podem indicar um quadro de refluxo ácido, condição que afeta cerca de 12% da população brasileira, segundo dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). A doença, silenciosa em muitos casos, ocorre quando o conteúdo do estômago retorna para o esôfago, causando desconfortos e possíveis complicações se não tratada adequadamente.

A seguir, entenda o que é o refluxo ácido, como identificar seus sintomas e quando procurar um especialista.

O que é refluxo ácido?

O refluxo ácido é uma condição digestiva em que o conteúdo ácido do estômago sobe para o esôfago, irritando suas paredes. Isso acontece por uma falha no esfíncter esofágico inferior, músculo responsável por manter o conteúdo gástrico no estômago. Quando ele relaxa de forma inadequada ou perde sua função, o ácido escapa para cima.

Quais são os sintomas de refluxo ácido?

Nem sempre o refluxo causa a clássica azia. Há diversos sinais que podem passar despercebidos.Esses sintomas costumam piorar após refeições, ao se deitar ou consumir certos alimentos como café, chocolate, frituras e bebidas alcoólicas.

queimação no peito (azia);



tosse seca e irritativa, principalmente à noite;



rouquidão ou voz fraca pela manhã;



sensação de garganta arranhando ou pigarro constante;



regurgitação de alimentos ou líquidos ácidos;



mau hálito persistente;

dificuldade para engolir (em casos mais graves).

Quando é hora de procurar um médico?

Se os sintomas forem frequentes (duas ou mais vezes por semana) ou interferirem na qualidade de vida, é importante buscar avaliação médica. Em alguns casos, o refluxo pode evoluir para esofagite, úlcera esofágica ou até alterações pré-cancerígenas, como o esôfago de Barrett.

O diagnóstico pode ser feito por meio de exames como endoscopia, pHmetria esofágica ou manometria esofágica.

Do pigarro ao mau hálito, refluxo ácido pode passar despercebido e afetar a saúde a longo prazo Doucefleur de Getty Images

Qual é o tratamento para refluxo?

O tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, medicamentos e, em casos raros, cirurgia. Entre as recomendações mais comuns estão:

evitar deitar após comer, espere pelo menos 2 horas;



comer porções menores e mais leves;



evitar alimentos gatilhos, como cafeína, álcool, gordura e alimentos ácidos;



elevar a cabeceira da cama em cerca de 15 cm;

uso de medicamentos antiácidos, inibidores de bomba de prótons ou protetores gástricos, conforme prescrição médica.

Refluxo tem cura?

Embora não exista uma "cura" definitiva para todos os casos, a maioria dos pacientes consegue controlar os sintomas com sucesso por meio de ajustes na alimentação, hábitos e, quando necessário, uso contínuo de medicamentos.