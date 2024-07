Com a Praça da Estação em obras, evento acontece no Mineirinho

Depois de dias de expectativa e aquecimento, está dada a largada para a festa junina oficial da capital mineira. O Arraial de Belo Horizonte começou nesta sábado (20/7) e, em sua 45ª edição, sai da Praça da Estação, que está em obras, para ocupar o Mineirinho, na Pampulha. O evento é o maior e mais representativo do tipo entre os estados do Sul e Sudeste. A farra continua neste domingo (21/7) e no próximo fim de semana (27 e 28/7).



Os conjuntos de quadrilha se apresentam no interior do estádio, na estrutura montada no lugar em que fica a quadra, e o público pode assistir nas arquibancadas. Na parte externa, estão as barraquinhas e o palco para as atrações musicais. A primeira parte do Concurso Municipal de Quadrilhas começou já neste sábado, com a performance de nove grupos. O domingo fecha o primeiro fim de semana com a apresentação de mais nove conjuntos.



Eles são candidatos ao posto de melhor quadrilha da cidade. Cada um se apresenta durante 25 minutos, contando com o apoio da torcida empolgada, e criatividade é o que não falta. Entre os temas que regem os quadrilheiros, festa do biscoito, balão de São João, romance e Ayrton Senna.



A expectativa é receber 15 mil pessoas nos quatro dias de festa Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A expectativa da Belotur, que viabiliza o evento pela Prefeitura de Belo Horizonte, é de receber 15 mil pessoas nos quatro dias de festa. Neste ano, além do concurso principal, o arraial traz Paula Fernandes, Trio Lampião, Chama Chuva e outros nomes, principalmente do forró. Não há necessidade de retirada de ingresso para participar do evento, que acontece sempre a partir das 15h.



Leia: 45º Arraial de Belo Horizonte será no Mineirinho e com recorde de quadrilha

Na Vila Gastronômica, no espaço onde são vendidas comidas típicas juninas, os visitantes podem experimentar as receitas vencedoras do 5º Concurso Prato Junino, criadas por alunos do Centro Universitário UNA, Faculdade Arnaldo, Faculdade Estácio de Sá, Faculdade Promove e Faculdade Senac em Minas, além dos tradicionais pratos dos bares do Mercado Central: Bar da Lora, Bar Mané Doido, Bar Zé da Onça, Bom Grill e Lá no Mercado Café.Há ainda local de descanso e convivência com barraquinhas e brincadeiras típicas e venda de artesanato na Feira da Economia Solidária.



No último sábado (13/7), durante a final do Concurso Prato Junino, no Mercado Central, o prefeito Fuad Noman falou da importância de Belo Horizonte receber e promover grandes acontecimentos. "Que o Arraial seja um evento do povo, das escolas, dos restaurantes, das quadrilhas, de cada um dos belo-horizontinos. Vamos lotar o Mineirinho", convidou, na ocasião. “Somos a maior festa junina do Sul e Sudeste. Ainda não do Brasil. Campina Grande (PB) que nos aguarde”.



Todas as cores da festa junina em BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Leia: Irmãs mineiras bombam no Youtube e somam mais de 23 milhões de inscritos

E o Arraial de Belo Horizonte vem mesmo se consolidando como uma festa cada vez mais democrática, recebendo moradores da cidade e turistas de diferentes lugares do país. É inclusive mencionado pelo Ministério do Turismo e pela Embratur na lista dos cinco mais importantes destinos procurados na época dos festejos juninos no Brasil, junto de Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS) e São Luís (MA).



Para auxiliar o público e os motoristas, foi estruturada uma operação especial de transporte e trânsito no entorno do estádio.

Arraial de Belo Horizonte está entre os cinco mais importantes destinos procurados na época dos festejos juninos no Brasil Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Atrações musicais





As apresentações musicais estão divididas em dois palcos: o Coreto e o principal. Neste sábado, se apresentam Paula Fernandes e Trio Lampião. Já no domingo é a vez da dupla Clayton & Romário animar o público.

Confira o cronograma das quadrilhas





Sábado (20/7)





15h30: Quadrilha Infantil Balão Dourado

16h: Beija Flor

16h40: Explosão Junina

17h20: Pé de Serra

18h: Sangê de Minas

18h40: Pé Rachado

19h20: Feijão Queimado

20h: Fogo de Palha

20h40: Pipoca Doce

Domingo (21/7)





15h30: Quadrilha infantil Sol Nascente

16h: Renascer Junino



16h40: Vaca Loka



17h20: Sem Nome



18h: Luar do Sertão



18h40: São Gererê



19h20: Nova Geração



20h: São Mateus



20h40: Arriba a Saia



*Com informações de Rebeca Nicholls