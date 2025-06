Confira as datas e o local do Arraial de Belô 2025

O Arraial de Belô 2025, que chega à 46ª edição neste ano, acontecerá nos dias 11, 12, 13, 19 e 20 de julho, no Mineirinho, na Região da Pampulha. O ginásio será o palco do evento pelo segundo ano consecutivo. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a festa inclui o Concurso Municipal de Quadrilhas, shows de artistas locais e nacionais, além de atividades gastronômicas.

De acordo com a PBH, na edição anterior, cerca de 80 mil pessoas participaram da pré-programação e dos quatro dias de festa, representando um crescimento de 35% no público diário em relação a 2023.



"A manutenção do Arraial de Belô no Estádio Jornalista Felippe Drummond, mais conhecido como Mineirinho, atende a uma demanda dos quadrilheiros e resulta de uma análise criteriosa da edição anterior", explica em nota a PBH. De acordo com o executivo, em 2024, o novo local teve ampla aceitação do público, com 80,3% dos participantes avaliando positivamente melhorias em localização, estrutura, organização, segurança, arquibancadas e alimentação.

"Além de atender bem às necessidades do evento, a escolha reforça a valorização de um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte: o Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial", destaca.

O evento alcançou nota média 9,2 (em uma escala de 10), segundo levantamento do Observatório do Turismo de Belo Horizonte, órgão vinculado à Belotur. Houve um aumento médio de 54% nas vendas de alimentos e bebidas durante os quatro dias do evento.

A PBH informa que divulgará em breve a programação completa do período junino na capital mineira, incluindo as atrações musicais e demais atrativos da 46ª edição do Arraial de Belô.