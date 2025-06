Estudante é surpreendido com resultado de falso positivo para HIV em Minas

Após realizar um exame de rotina para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), João [nome fictício] foi pego de surpresa com o positivo para HIV. Um dia após o exame, uma médica repetiu os testes que constataram negativo. O jovem é estudante da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), município histórico de Minas Gerais, localizado na Região Central do estado.

Ao Estado de Minas, o jovem, que prefere não se identificar, conta que há algum tempo está fazendo diversos exames de rotina. Durante a tarde da última terça-feira (3/6), aproximadamente às 14h30, ele foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para realizar um teste para ISTs.

O estudante já está acostumado com o tipo de exame, tendo a rotina de repetir os testes a cada três meses. Mas, dessa vez, ele percebeu que os procedimentos para o exame estavam diferentes. O teste rápido para HIV pode ser feito com uma pequena amostra de sangue, que consegue concluir o resultado em cerca de 30 minutos. Porém, João explica que esperava uma demora no atendimento, por ser uma UPA, mas se surpreendeu com a forma que foi feito o exame.

“Quando cheguei, a técnica de enfermagem tirou uma ampulheta inteira de sangue. Eu já fiz outros testes antes e sei que isso não é necessário, normalmente eles tiram o sangue na ponta do dedo.”

Mesmo com a estranheza após a colheita do sangue, João continuou na unidade de saúde. Ele explica que, aparentemente, não havia enfermeiros disponíveis no local para a realização do teste. Por isso, ele conta que solicitaram que aguardasse, do lado de fora da sala, com a amostra de sangue nas mãos. “Foi de duas horas e meia a três horas esperando com o sangue na minha mão. Eu perdi minha tarde inteira.”

Resultado ‘falso positivo’

Já durante a noite, às 20h, o estudante recebeu o resultado positivo para HIV. Sem apoio de uma profissional de saúde mental para dar a notícia, o jovem conta que foi o pior dia de sua vida. “Não tinha uma psicóloga preparada para dar uma notícia, eu quase desmaiei na hora. Eu não me senti em nenhum momento acolhido, entendeu? Eles só jogaram a notícia para mim.”

Com o resultado dos testes, João foi indicado a buscar atendimento com uma infectologista para iniciar o tratamento para HIV. Assim, nessa quarta-feira (4/6), ele foi até a médica para a consulta que, com a falta de sintomas do jovem, repetiu os testes duas vezes. “A médica começou a conversar comigo e falou: ‘não, tá estranho isso, vamos fazer outro teste’. E nós fizemos dois outros testes. Ambos deram negativo.”

Na quarta-feira (4/6), o estudante realizou novamente os testes, que constaram negativo para HIV e outras ISTs Arquivo pessoal

“A gente sabe que é 0,01% as chances de dar um falso positivo quando está em um ambiente controlado. Mas a gente sabe que não foi o acaso, entendeu? Foi porque o sangue ficou na minha mão, foi porque eles demoraram mais de 3 horas para fazer o exame, o que não é indicado”, destaca.

A reportagem solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ouro Preto sobre o assunto, questionando se o Executivo municipal está ciente do fato, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. Caso a resposta seja enviada, o texto será atualizado com o posicionamento da administração municipal.

A importância de uma rede de apoio

Antes da confirmação do resultado negativo na última quarta-feira (3/6), o estudante conta que passou a noite em claro, sem conseguir comer. Natural de um outro estado, mora em Ouro Preto com outros estudantes em uma república. Sem a família por perto, ele destaca a importância de um acolhimento em momentos como esse. O jovem também destaca a importância de um acompanhamento psicológico em situações como essa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eu também tive uma rede de apoio com as minhas amizades, mas não deixa de ser complicado. Eu não consegui dormir a noite, não comi nada, fiquei um zumbi mesmo. Só ficava na cama chorando, acho que foi o pior dia da minha vida, juro por Deus. Foi muito traumático.”