Vídeo: incêndio atinge empresa de móveis no bairro São Cristóvão, em BH

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta sexta-feira (4/7), uma fábrica de móveis localizada na Rua Ipê, em São Cristóvão, Região Nordeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 15h35 e enviou ao menos seis viaturas para o local, incluindo uma viatura leve (batedora), que foi a primeira a chegar à cena e realizou o isolamento da área para a atuação segura das demais equipes.





As chamas se espalharam rapidamente, atingindo parte da fiação elétrica próxima à empresa. Por conta disso, a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) também foi acionada para atuar no controle e possível interrupção do fornecimento de energia, evitando novos riscos à operação.

A empresa afetada trabalha majoritariamente com a produção de móveis de madeira, o que pode ter contribuído para a rápida propagação do fogo. Até o momento, não há registro de vítimas.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. O combate às chamas segue em andamento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice