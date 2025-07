Incêndio em residência mata idoso em cidade da Região Central de Minas

Um incêndio em uma residência causou a morte de um idoso nesta segunda-feira (30/6), em Mariana, na Região Central de Minas. Ele chegou a ser retirado da casa com vida por familiares e agentes da Guarda Municipal. Uma mulher que também estava no imóvel foi resgatada em boas condições de saúde.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando a equipe chegou ao local havia focos intensos de incêndio, principalmente na sala e no quarto. Durante o combate às chamas, a guarnição precisou retirar cinco cilindros de oxigênio do imóvel. Os objetos foram colocados em segurança no jardim da casa, longe do fogo.

Após o controle das chamas, a equipe do CBMMG realizou o trabalho de rescaldo para eliminar os focos remanescentes e prevenir o ressurgimento do fogo. A suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um aquecedor elétrico que estava sobre o sofá; de lá, o fogo teria se alastrado pela residência.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil do município foi acionada para avaliar as condições estruturais da residência. Uma vistoria deverá ser realizada nesta terça-feira (1/7) e, até a chegada dos técnicos, o imóvel permanecerá isolado.