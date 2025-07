MG: criança põe fogo em sacola perto de botijão e causa incêndio em casa

O Corpo de Bombeiros encontrou um botijão de gás em chamas assim que chegou a uma casa em Janaúba (MG), no Norte do estado, na manhã desta terça-feira (1º/7). Uma criança teria causado o incêndio.

De acordo com informações repassadas pelos militares que atenderam à ocorrência, o fogo se alastrou por toda a cozinha da residência localizada no Bairro Dona Lindú. O incêndio atingiu também um banheiro ao lado.

“Segundo a moradora do imóvel, o fogo começou quando uma criança de seis anos colocou fogo em saco plástico próximo da mangueira do botijão”, informou a corporação.

Os bombeiros combateram as chamas com aproximadamente 200 litros de água. Não houve vítimas, mas apenas danos que não comprometeram a estrutura do imóvel.

