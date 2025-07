Incêndio em restaurante mobiliza bombeiros no Centro de BH

Um incêndio no exaustor de um restaurante no Centro de Belo Horizonte assustou funcionários, clientes e pedestres na tarde desta terça-feira (1/7). A brigada de incêndio do prédio onde funciona o estabelecimento conseguiu evacuar o local e controlar as chamas.

O incêndio ocorreu no restaurante Hong Kong Self, localizado na Rua dos Tupis. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas provocaram muita fumaça.

A reportagem esteve no restaurante logo após o incidente e encontrou funcionários fazendo a limpeza do local, que sofreu poucos danos. Segundo eles, o estabelecimento funcionará normalmente nesta quarta-feira (2/7).





