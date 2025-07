Bombeiros usam drone 'térmico' para resgatar grupo perdido em mata

Com o uso de drone com imagens de calor, o Corpo de Bombeiros resgatou três jovens perdidos em uma área de mata e queda d'água na noite desta segunda-feira (30/6), em Uberlândia. Eles pediram ajuda já com os celulares quase descarregados.

Os resgatados são dois homens de 20 e 23 anos e uma mulher de 19 anos. Eles contaram aos bombeiros que passaram o fim de tarde em uma cachoeira na Zona Sul da cidade e resolveram sair do local por meio da mata ao lado da queda. Foi quando se perderam, após o anoitecer.

Eles conseguiram acionar os bombeiros quando o último celular com bateria estava com apenas 1% da carga. Uma equipe com cinco militares se deslocou para resgate. Eles utilizaram um drone com câmera térmica para identificar o local exato onde as vítimas estavam.

No meio da mata, as equipes de salvamento ainda teriam dificuldade de acesso por terra e a decisão foi de fazer o resgate pelo curso d'água, já mais distante da cachoeira. Um dos bombeiros fez a travessia a nado até alcançar as vítimas. Em seguida, foi montado um sistema com o uso de prancha e coletes salva-vidas, possibilitando o resgate dos envolvidos, um a um.

Os jovens não estavam feridos, apenas assustados.