BH: suspeito de divulgar arquivos de abuso sexual infantojuvenil é preso

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (1º/7) em Belo Horizonte apontado como responsável pela divulgação de arquivos contendo imagens de abuso sexual infantojuvenil.

Conforme a PF, a investigação teve início após a identificação de um usuário de programas de compartilhamento de arquivos por meio da rede P2P, especialmente torrent, que estava envolvido na disseminação de material relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes, com repercussão global.

Peer-to-peer (ou P2P) é um modelo de rede que permite a comunicação direta entre computadores de maneira descentralizada. Em outras palavras, as interações acontecem de um dispositivo (peer) para outro sem intermediários, o que resulta em uma rede “ponto a ponto” (tradução livre de peer-to-peer).

A Justiça Federal deu autorização à PF para a quebra do sigilo de dados, o que permitiu a identificação do usuário responsável e a operação policial foi deflagrada nesta terça-feira. “Durante as buscas, foram encontrados diversos arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil armazenados nos dispositivos do investigado”, informou a instituição policial em comunicado.

“O material apreendido será submetido a uma perícia detalhada, com o objetivo de identificar outros envolvidos e as possíveis vítimas retratadas nas imagens e nos vídeos encontrados”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia