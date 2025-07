Incêndio atinge casa em Ribeirão das Neves

Um incêndio de grandes proporções mobiliza o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta sexta-feira (4/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A casa abriga produtos inflamáveis, o que intensificou as chamas.

A corporação foi acionada às 6h20 para o incêndio na Rua Bélgica, no Bairro Veneza. Segundo os bombeiros, o imóvel, de três andares, tem grande quantidade de isopor, material conhecido pela característica inflamável.

Ninguém ficou ferido. Os moradores conseguiram deixar o local em segurança antes da chegada do socorro.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no incêndio Divulgação/Bombeiros Vizinhos relataram que a casa tinha bastante isopor, material conhecido por característica inflamável Divulgação/Corpo de Bombeiros As chamas altas puderam ser vistas de imóveis vizinhos Divulgação/Corpo de Bombeiros Nenhuma pessoa ficou ferida no incêndio Divulgação/Corpo de Bombeiros Voltar Próximo

As chamas atingiram a rede elétrica da rua. A Cemig foi acionada para apoio e, por meio de nota, informou que uma equipe está a caminho do endereço para avaliar a situação, mas que não há registros de danos na rede.

A Defesa Civil foi acionada devido aos possíveis danos estruturais no imóvel. Ainda conforme os bombeiros, não há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso.

Uma casa vizinha também foi atingida pelas chamas. Às 9h, duas viaturas se juntaram à equipe já no local para auxiliar no combate às chamas.

A ocorrência segue em andamento.

Matéria em atualização