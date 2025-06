Vídeo: carro pega fogo no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH

Um carro pegou fogo na Rua Albita, na altura do nº 639, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (25/6). As chamas consumiram o veículo por completo e provocaram muita fumaça. O trânsito na via foi impedido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que foi acionado por volta de 15h45, não há vítimas. A corporação finalizou o combate às chamas por volta de 16h25 e realizou o rescaldo.

A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por uma pane elétrica no carro, que aparenta ser um Volkswagen Polo. Além das chamas, houve derramamento de óleo e combustível - a pista foi limpa após o rescaldo do veículo.

Veja o vídeo

A BHTrans foi acionada para apoio na gestão do trânsito. Até a publicação desta reportagem, não foi informado se o trânsito na via foi liberado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos