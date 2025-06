MG: homem furta vidraçaria e é preso deitado em uma rede

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada de terça-feira (24/6) em Mantena, no Vale do Rio Doce, após invadir uma vidraçaria e furtar um notebook. Com a ajuda das imagens das câmeras de segurança e denúncias de moradores, a Polícia Militar localizou o suspeito poucas horas depois do crime, deitado em uma rede.

Com ajuda das câmeras dos comércios vizinhos e pelo sistema Olho Vivo foi possível verificar as características do autor e sua ação. Por volta da meia-noite, um indivíduo com boné, usando uma camisa branca, bermuda jeans escura e tênis preto, é visto andando em direção à vidraçaria. Cerca de 20 minutos depois, ele força a porta do local e consegue entrar, saindo logo em seguida segurando o notebook e fugindo tranquilamente.

Após as análises das imagens das câmeras de segurança e denúncias de moradores, a polícia intensificou as buscas na região e conseguiu encontrar um indivíduo com as mesmas características do autor deitado em uma rede, debaixo de duas árvores. Ao ser abordado, o homem demonstrou nervosismo e acabou confessando o crime. O autor contou para os militares que havia escondido o equipamento dentro de uma caixa, em um dos quartos da casa de sua irmã, na mesma rua que foi abordado.

Durante a busca no imóvel, o notebook foi encontrado dentro de uma caixa, junto com algumas roupas. A mulher relatou para os policiais que o irmão é usuário de drogas e que não deixava ele entrar na casa, pois tem hábito de furtar. Ela afirmou que não sabia que o notebook estava ali e que seu irmão escondeu o equipamento sem a sua permissão, já que a porta da casa estava aberta e a cerca é vulnerável. Além do notebook, na varanda onde ele dormia as vezes. os militares encontraram as roupas usadas pelo autor no momento do furto, que foram apreendidas como parte das provas.