BH: homem é flagrado em cima do poste furtando fios na Savassi

Um homem de 44 anos foi flagrado em cima do poste furtando fios na manhã desta quarta-feira (25/6), na Savassi , região Centro-Sul da capital. A prisão foi efetuada pelo 1° Batalhão da Polícia Milita r (BPM), durante patrulhamento preventivo.

De acordo a Polícia Militar, por volta das 6h da manhã, os militares no patrulhamento de rotina na rua Professor Moraes, flagraram o suspeito em cima do poste e pediram para ele descer. Durante a abordagem, foi encontrado um arco de serra preso ao corpo dele por uma corda e uma quantidade de fios. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão e conduzido para a delegacia.