Funcionários de posto são presos por furto de combustível de R$ 30 mil

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Três pessoas, de 35, 40 e 41 anos, foram presas suspeitas de esquema de furto de combustível avaliado em R$ 30 mil na noite dessa segunda-feira (23/6), em Nova Era (MG), Região Central de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar, o dono de um posto de combustível passou a investigar a situação ao notar um comportamento suspeito de dois funcionários do estabelecimento.

Desconfiado das constantes solicitações de abastecimento para supostos geradores, o empresário começou a acompanhar discretamente as atividades da dupla desde Nova Era até o destino final do combustível.

Durante semanas de monitoramento, o empresário documentou pelo menos dez operações fraudulentas. Os funcionários aproveitaram o cargo no posto para realizar abastecimentos não autorizados, sempre justificando o uso do diesel para equipamentos da empresa.

A farsa só foi descoberta quando o patrão resolveu seguir pessoalmente uma das entregas. Ao perceber que o combustível estava sendo desviado para um lote particular, o empresário acionou a Polícia Militar.

Quando as viaturas chegaram ao local, flagraram um veículo saindo do terreno com os dois funcionários, de 35 e 40 anos, que foram imediatamente abordados.

Um terceiro homem, responsável por receber e armazenar o combustível furtado, também foi preso.

No momento da prisão, foram recuperados oito galões contendo 400 litros de diesel, além de R$ 800 em espécie encontrados com os suspeitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O material representa apenas uma fração do total desviado ao longo das semanas de atividade criminosa”, divulgou a PM. Os três detidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde responderão por furto qualificado e receptação.