Homem encontra violino no meio da rua e agora procura o dono do instrumento

Um homem de 56 anos teve uma surpresa na manhã desta segunda-feira (23/6), no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte: encontrou, literalmente no meio da rua, um violino dentro do respectivo estojo. O protagonista do achado é José Geraldo Fraga Pontes, veterano da Polícia Militar de Minas Gerais. Agora, ele tenta localizar o dono do instrumento.

Pontes relatou que avistou a caixa de um instrumento musical enquanto circulava de moto. Diante da situação inusitada, decidiu voltar para averiguar. Ao abrir o estojo, percebeu que se tratava de um violino, em perfeitas condições.

"Deve ser um objeto de trabalho, uma coisa desse tipo. Creio que a pessoa que o perdeu precisa dele", diz o veterano. "Se o proprietário se manifestar e me passar alguns detalhes do aparelho, a gente tem o maior prazer em fazer a devolução", sintetiza.

O violino continua com Pontes, que mora em Belo Horizonte e se coloca à disposição para devolvê-lo ao legítimo dono. Ele pode ser contatado pelo número (31) 98721-1030, por ligação telefônica ou pelo WhatsApp.