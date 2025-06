Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Quem é o ganhador do prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena, sorteada nesse sábado (21/6)? De acordo com a Caixa Econômica Federal, o sortudo fez a aposta na cidade de Matozinhos, Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, a maioria das pessoas não tem ideia de quem possa ser o novo milionário. A rotina não se alterou. Neste domingo (22), a reportagem do EM foi à cidade e observou que a vida continua pacata: algumas pessoas foram à missa, outras à padaria e ao açougue, seguindo o fim de semana normalmente.

Na pracinha em frente à Igreja Senhor Bom Jesus havia pouco movimento. Alguns frequentadores do local nem sabiam da notícia. Se surpreenderam. “Vou passar a jogar. Vou à loteria amanhã (segunda-feira), cedo, pra jogar. Vou diminuir a cerveja e fazer uma fezinha”, diz Davisson Dias, de 37 anos, que acredita que a sorte pode cair duas vezes no mesmo lugar, ao contrário do raio.

Ele estava com um grupo de amigos. Claudinei Dias, de 35 anos, levantou uma polêmica: “Foi homem ou foi mulher?” Logo esse vira o debate. E ele mesmo faz sua aposta: “Foi mulher. Aposto. E ela não vai aparecer. Vai ficar no anonimato. Acho até que vai embora da cidade”.

Thiago Costa Santos, de 35 anos, diz que não tem costume de jogar, mas que a partir de agora vai apostar na Mega-Sena. “Olha, a sorte mudou para o nosso lado, para a nossa cidade. Acho que em breve teremos outro ganhador e serei eu. Só vão saber que fiquei rico porque vou mudar daqui”.

Fernando Francisco Silva, de 40 anos, vê a premiação para um morador de Matozinhos como uma grande oportunidade de negócio. “Isso serve de incentivo. As pessoas vão jogar mais. Até aqueles que não têm o costume de apostar, vão fazê-lo de agora em diante. O dono da loteria vai ganhar muito”.





Lotérica

A loja onde foi feito o jogo, a Mega Sorte, na Avenida Caio Martins, estava fechada. Não apareceu ninguém. E, ao contrário do que se esperava, nem uma faixa foi ainda colocada na frente do comércio.

No posto de combustíveis ao lado da lotérica, as duas frentistas, Marcela Pereira da Rocha, de 47 anos, e Silvânia Santos Silva, 46, dão notícias sobre a lotérica da sorte. “Uma funcionária da loja passou aqui e confirmou que o jogo foi feito na Mega Sorte, mas ela não sabe quem foi o ganhador”, diz Silvânia.

Casa lotérica onde a aposta ganhadora foi feita Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Já Marcela diz que acha que o ganhador não vai aparecer e que vai se mudar da cidade. “Vai sumir. Se fosse eu, nem vinha trabalhar hoje. Já pensou se o pessoal ficar sabendo quem foi. Vai ser um tal de pedir dinheiro. Eu, heim! Ia sumir mesmo. Acho que nunca mais voltaria aqui”.

As duas, inclusive, já fazem planos para futuras apostas. “Vamos chamar o pessoal aqui do posto pra fazermos um bolão. Quem sabe não é a nossa vez”, dizem.

Surpresa

Numa parada que vende pastel e garapa, o assunto é só o prêmio da Mega-Sena. Uma funcionária, Mayara Aparecida Nunes Costa, de 22 anos, diz que desde a noite de sábado (21) só existe esse assunto. “Se eu tivesse ganhado, tinha sumido. Já pensou ficar aqui e todo mundo ficar sabendo? Tá doido. Acho que o ganhador já foi embora. Pegou um avião e deu no pé”.

Numa mesa estava um casal e o filho. O homem é perguntado se não seria o ganhador e responde "não sou daqui, uma pena”.

Só que sua mulher, que está à sua frente, dispara. “Tá vendo, bem. Não falei que a gente deveria ter vindo pra cá ontem e apostado na Mega-Sena?”.

Ela, o marido e o filho caem na gargalhada. Assim como as pessoas das mesas próximas. E um deles diz: “Vou é sair daqui, depois de comer meu pastel, e procurar pelo ganhador. Alguém aqui na cidade sabe. Pode até ser que seja meu parente. Vou pesquisar”.

O certo é que daí em diante, naquele estabelecimento, o assunto era só o ganhador. As pessoas começam a levantar hipóteses. E um deles afirma. “Pode ser meu vizinho. Ele joga em todo sorteio”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia