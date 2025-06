Mulher que aplicava golpes em idosos é presa no Sul de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher, de 33 anos, suspeita de aplicar uma série de golpes contra aposentados e pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Passos (MG), no Sul do estado, e cidades da região, foi presa pela Polícia Civil nessa segunda-feira (23/6).

As investigações apontaram que a mulher se passava por especialista em crédito bancário e oferecia serviços de renegociação de dívidas e redução de juros de empréstimos consignados. Dessa forma, se aproveitava da boa-fé das vítimas e conseguia acesso a documentos pessoais, senhas bancárias e até aos aplicativos do INSS.

“Ela se apresentava com credibilidade, convencia as vítimas a lhe entregarem documentos e celulares e, a partir disso, executava empréstimos fraudulentos. Mesmo após medidas judiciais anteriores, continuou agindo da mesma forma, o que tornou inevitável o pedido de prisão preventiva”, explicou o delegado Felipe Capute.

Segundo os investigadores, depois de ter acesso a informações pessoais das vítimas, a mulher realizava empréstimos não autorizados em seus nomes e desviava os valores para contas de terceiros.

As vítimas só percebiam o golpe quando iam sacar seus benefícios e descobriam que o dinheiro havia sido redirecionado ou vinculado a dívidas desconhecidas.

Alerta

O delegado Felipe Capute alerta sobre medidas de segurança que devem ser adotas por todos, sobretudo em relação a dados vinculados a contas bancárias. “Nunca devemos fornecer senhas ou documentos pessoais a terceiros, mesmo que se apresentem como agentes financeiros. Também não devemos entregar celulares a desconhecidos e, em caso de dúvidas, é importante procurar diretamente o banco.”

Segundo o policial, as investigações prosseguem, com o objetivo de identificar possíveis cúmplices e mais vítimas do crime.