BH: idosa deixada em hospital é buscada depois de 2 meses internada

A idosa abandonada em um hospital da Unimed, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), retornou para casa. Na tarde de terça-feira (17/6), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) estabeleceu um prazo de 24 horas para que ela fosse buscada do hospital. O limite seria o final da tarde desta quarta-feira (18/6).

A paciente, de 72 anos, recebeu alta médica, mas seguia internada na unidade mesmo após a liberação dos profissionais de saúde. Segundo a Unimed-BH, a idosa deu entrada na Unidade Contorno da rede hospitalar no dia 18 de abril e permaneceu no local por dois meses, até deixar o hospital na presença de um familiar.

Em nota, o MPMG, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da capital, informou que, assim que tomou conhecimento do caso, passou a atuar de forma extrajudicial. Familiares foram convocados a comparecer ao Ministério Público para providenciar a transferência da idosa para o lar de um responsável.

Na tarde de terça, uma das sobrinhas da paciente compareceu ao MPMG e foi advertida formalmente pela prática de crime de abandono. Na ocasião, ela também foi informada de que teria um prazo de 24 horas para retirar a idosa do hospital e garantir o acolhimento domiciliar.

O Ministério Público seguirá acompanhando o caso e fará visitas ao domicílio onde a paciente for acolhida para verificar se ela está recebendo a devida assistência emocional e material, conforme previsto em lei para a proteção da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

A promotoria ainda destacou que todas as unidades hospitalares, públicas e particulares, recebem uma recomendação do MPMG com orientações legais para assegurar que pacientes idosos, após receberem alta, sejam reintegrados ao convívio familiar e não permaneçam hospitalizados por ausência de suporte familiar.

Investigação

O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Segundo a corporação, foram registrados dois boletins de ocorrência, nos dias 14 de maio e 12 de junho. As investigações indicam como suspeitos um homem e uma mulher, ambos com 44 anos. Até o momento, ninguém foi detido.

Segundo a Unimed-BH, a própria paciente acionou a polícia e denunciou a situação, relatando abandono de pessoa idosa. “A Unimed-BH aguarda a atuação das autoridades competentes e segue prestando toda a assistência necessária, incluindo cuidados médicos contínuos e apoio psicológico”, afirmou a instituição, em nota.