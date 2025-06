PC mira suspeitos de golpes em aposentados e movimentar R$ 38 milhões

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes em aposentados por meio de empréstimos consignados foi alvo de uma operação policial nessa quarta-feira (4/6) na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Civil, além do crime de estelionato, os investigados também respondem por lavagem de dinheiro.

As investigações apontaram que, em apenas dois anos, o grupo movimentou cerca de R$ 38 milhões. Há ainda indícios de ligação com outra organização criminosa com atuação nacional, sediada em São Paulo.

Durante a ação de ontem, os policiais apreenderam em um imóvel na capital dinheiro, cartões bancários, documentos e outros itens de interesse para a investigação, além de um veículo avaliado em mais de R$ 150 mil.

Outras informações serão repassadas em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (5/6).