Pontos cheios e falta de ônibus em dia de paralisação de motoristas em BH

Usuários do transporte público de Belo Horizonte relataram a dificuldade de pegar o ônibus e diversos pontos cheios na manhã desta terça-feira (24/6) em diferentes regiões da capital.

Em pontos da Avenida Presidente Antônio Carlos, Região da Pampulha, o ponto do Conjunto IAPI estava lotado nas primeiras horas do dia de hoje. Até às 7h, apenas um ônibus da linha 4103 - que faz Aparecida/Mangabeiras - passou pelo local e não conseguiu parar por estar cheio.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), 22 linhas do transporte público da capital foram afetadas com uma paralisação de motoristas na manhã de hoje em uma garagem no bairro Ana Lúcia, em Sabará, na Grande BH. Em nota, o sindicato informou que a greve é "ilegal e fere a legislação vigente que determina comunicação prévia mínima de 72 horas e a manutenção de serviços essenciais, como o transporte público coletivo".

Ainda segundo o Setra-BH, "trabalhadores bloquearam a saída dos ônibus e impediram o início das operações. Há ainda relatos de ameaças a profissionais que tentaram cumprir suas escalas, agravando a gravidade da situação".



Usuários afetados

“Muitas pessoas reclamando, muitas pessoas ligando para os chefes avisando sobre o atraso. Gente pedindo carro por aplicativo, que está ficando mais caro”, disse um usuário da linha 4103 ao Estado de Minas.

Uma empregada doméstica, que não quis ser identificada, reclamou da longa espera da linha 4103 na manhã desta terça. De acordo com ela, a linha, que já é demorada e sempre cheia, estava pior do que o de costume hoje. Ela não sabia sobre a paralisação e contou que chegará atrasada no trabalho.

"Eu entro às 8h e pego o 4103 aqui (na Avenida Afonso Pena) por volta de 7h10, mas já estou aqui há meia hora e estou vendo que os ônibus estão demorando mais, principalmente o 4103, que até agora (7h30) não passou. Tem outras linhas que estão passando bem cheias. Eu já estou atrasada. Se demorar muito mais, vou ter que pegar o 4108, que pelo menos está passando toda hora, e andar um pouco", disse.

Além do 4103, usuários das linhas 4106 - que faz São Cristóvão/Santo Antônio - e 8203 - que faz Estação Barreiro/Estação São Gabriel - também reclamaram da demora para as viagens acontecerem.

A Superintendência de Mobilidade Urbana (Sumob) já acionou os consórcios responsáveis para que as medidas necessárias sejam tomadas e a operação das linhas seja restabelecida. As linhas 102, 103, 4106, 8150 e 9415 estão totalmente paralisadas, e as demais estão operando parcialmente.

Agentes da Sumob, BHTrans e da Guarda Civil Municipal estão atuando nas estações e nos pontos finais da linhas para orientar e garantir as condições de mobilidade e segurança dos passageiros, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Paralisação

Na manhã desta terça-feira (24/6), diversos motoristas do transporte público fazem uma paralisação para reivindicar melhorias de trabalho, como pagamento do FGTS em dia e melhoria nas condições dos ônibus. Muitos ônibus que fazem viagens na capital não saíram da garagem no bairro Ana Lúcia, em Sabará, na Grande BH, até às 7h20 de hoje.

Em nota, o Setra-BH lamentou os transtornos causados à população, repudiou qualquer ação que comprometa a legalidade e a continuidade do serviço, e reafirmou seu compromisso com a prestação regular, segura e responsável do transporte coletivo em Belo Horizonte.

Outras opções de viagens

A PBH divulgou opções para os passageiros das linhas que não estão operando na manhã de hoje. Confira:

Linha 4106

São Cristóvão: Utilizar as linhas que passam pela Avenida Antônio Carlos em direção ao Centro;

Santo Antônio: Utilizar a linha 5102.

Linha 8150

União: Utilizar a linha 8102;

Serra: Utilizar as linhas 2102, 4102, 2151 e 4107.

Linha 9415

Linhas que circulam pelas avenidas Antônio Carlos e Pedro II;

Em direção ao Hospital da Baleia, utilizar a linha 9201.

Linhas 102 e 103

Pertencem ao sistema de Vilas e Favelas e circulam no interior das comunidades, não havendo substitutas.

Ainda segundo a PBH, as viagens não realizadas serão devidamente autuadas, segundo os termos contratuais, e também não será realizado o pagamento da remuneração complementar às concessionárias, conforme os critérios de qualidade e confiabilidade do sistema da Lei 11.458/23 e o Decreto 18.370/23.

Veja as linhas afetadas e a porcentagem de viagens feitas até às 7h de hoje:

- Linha 66: 64% das viagens realizadas

- Linha 102: 0% das viagens realizadas

- Linha 103: 0% das viagens realizadas

- Linha 205: 33% das viagens realizadas

- Linha 608: 91% das viagens realizadas

- Linha 626: 86% das viagens realizadas

- Linha 4102: 40% das viagens realizadas

- Linha 4103: 33% das viagens realizadas

- Linha 4106: 0% das viagens realizadas

- Linha 5104: 90% das viagens realizadas

- Linha 6350: 93% das viagens realizadas

- Linha 8106: 47% das viagens realizadas

- Linha 8107: 40% das viagens realizadas

- Linha 8150: 0% das viagens realizadas

- Linha 8350: 39% das viagens realizadas

- Linha 8401: 72% das viagens realizadas

- Linha 8405: 66% das viagens realizadas

- Linha 8501: 35% das viagens realizadas

- Linha 9030: 27% das viagens realizadas

- Linha 9204: 37% das viagens realizadas

- Linha 9403: 17% das viagens realizadas

- Linha 9415: 0% das viagens realizadas

- Linha 9501: 36% das viagens realizadas

- Linha 4801A: 78% das viagens realizadas