Carro com crianças e grávida cai em córrego no interior de Minas

Um carro com cinco pessoas, incluindo crianças e uma mulher grávida, caiu no córrego Capivara, na zona rural de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, na noite desse domingo (22/6). A tentativa de ultrapassagem envolvendo o carro que despencou pode ter sido a causa do acidente. O motorista não era habilitado.



O acidente aconteceu próximo da comunidade Campo Alegre. De acordo com o registro da Polícia Militar, o condutor do veículo tentou ultrapassar outro carro, mas perdeu o controle da direção, chegou a bater em um barranco e saiu da pista, caindo no curso d'água.



O veículo ficou submerso, mas todos que estavam nele conseguiram sair. Eram duas meninas, de 2 e 7 anos, um homem de 27 anos e duas mulheres de 26 anos, sendo que uma delas está grávida.



Testemunhas socorreram as vítimas antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Bininho, em Lagoa Formosa.

Na unidade médica, o caso da criança mais jovem foi considerado mais grave e ela precisou ser transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas. A menina teria aspirado água do córrego e apresentava pele fria, sangramento no ouvido e confusão mental.



A grávida está no sexto mês de gestação e quebrou um dos braços. Devido à pulsação fraca, ela também foi levada para a unidade regional de saúde em Patos de Minas.

O motorista segue internado. Durante verificação dos documentos, os policiais descobriram que o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os demais ocupantes do carro foram liberados do hospital.