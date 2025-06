BH: como você pode ajudar pessoas em situação de rua no frio

A capital mineira tem enfrentado um dos períodos mais frios do ano. Nas últimas semanas, os termômetros registraram temperaturas mínimas de 8°C, com sensação térmica chegando a -14,3°C durante a madrugada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as previsões indicam que o frio deve continuar nos próximos dias, com queda nas temperaturas máximas. Com a chegada oficial do inverno e as noites cada vez mais geladas, a situação se agrava para quem vive em situação de rua. A falta de agasalhos e de itens básicos para se proteger do frio transformam essa época ainda mais difícil para essas pessoas. Leia Mais Temperatura volta a cair na semana de estreia do inverno Inverno começa com temperaturas amenas em Belo Horizonte Frio avança em MG e deixa cidades sob alerta; veja previsão Diante desse cenário, instituições e organizações não governamentais (ONGs) de Belo Horizonte estão realizando campanhas solidárias para arrecadar roupas de inverno, cobertores, agasalhos, roupas de cama, calçados e acessórios de inverno. As doações podem incluir itens novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso e higienizados. Confira abaixo os pontos de coleta distribuídos por toda a cidade. "Pedi a Deus para me aquecer", diz morador de rua em noite mais fria do ano Arquidiocese de Belo Horizonte A Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, da Arquidiocese de Belo Horizonte, está enfrentando escassez de itens essenciais para atender pessoas em situação de rua durante o inverno. Segundo a instituição, o estoque de doações está praticamente zerado, sem cobertores e poucos agasalhos. Mesmo com poucos itens, a demanda segue alta. De acordo com a Acolhida, semanalmente, aproximadamente 120 pessoas procuram a instituição em busca de doação. Só em 2024, foram distribuídos 1.648 cobertores e diversas peças de roupa, como agasalhos, calças e meias. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da instituição, localizada na Rua Além Paraíba, 208, Bairro Lagoinha. Quem preferir pode contribuir via Pix, utilizando a chave: (31) 97104-7831.

Prefeitura de Belo Horizonte

Apesar de não estar realizando campanhas de arrecadação de doações, a Prefeitura de Belo Horizonte tem ampliado as ações de acolhimento para pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso.

Atualmente, a cidade conta com 20 unidades de acolhimento, sendo duas no formato de "Casa de Passagem", que oferecem pernoite, alimentação, banho e guarda de pertences. As demais unidades funcionam como acolhimento institucional temporário, onde as pessoas residem por um período, acompanhadas por equipes socioassistenciais. São oferecidas 400 vagas diárias, no total, com uma ocupação média de 85%, segundo a prefeitura. Geada avança em MG: o que explica o frio intenso antes do inverno? Os Restaurantes Populares passarão por adequações nutricionais, com cardápios preparados para o inverno, incluindo canjiquinha e caldo de feijão. De acordo com a prefeitura, cerca de 2,5 mil refeições gratuitas são distribuídas diariamente, como café da manhã, almoço e jantar, incluindo fins de semana e feriados.

S erviço Social Autônomo

O Serviço Social Autônomo (Servas) reforça a importância da solidariedade durante o inverno com a campanha "Calor Humano". A iniciativa busca arrecadar cobertores, agasalhos, roupas de cama, calçados e acessórios de inverno para atender mais de quatro mil pessoas em situação de vulnerabilidade, para mais de 20 municípios mineiros, com o apoio de instituições e voluntários. Até 29 de agosto, as doações podem ser feitas por pessoas físicas, empresas e organizações, com itens novos ou usados. Doações de grande volume devem ser agendadas previamente pelo telefone (31) 3349-2400. Também é possível contribuir por meio de transferência via Pix, utilizando a chave: calorhumano@servas.org.br. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 9h às 17h na sede do Servas, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, 683, Bairro Funcionários.

Confira a lista com outros pontos de coleta: Shoppings Diamond Mall (até 1/9) - Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte.

Pátio Savassi (até 13/7) - Av. do Contorno, 6061, São Pedro, Belo Horizonte.

BH Shopping (até 1/9) - BR-356, 3049, Belvedere, Belo Horizonte. Lojas Verdemar Av. Nossa Senhora do Carmo, 1900 - Sion, Belo Horizonte

Av. Professor Mario Werneck, 1500 - Estoril, Belo Horizonte

R. Cristina, 991 - São Pedro, Belo Horizonte

R. Vancouver, 40 - Jardim Canadá, Nova Lima

Av. Olegário Maciel, 1600, loja m1/38 - Lourdes, Belo Horizonte

Av. Raja Gabaglia, 3600 - Estoril, Belo Horizonte

R. Paulo Afonso, 720 - Santo Antônio , Belo Horizonte

R. Fernandes Tourinho, 471 - Funcionários , Belo Horizonte

R. do Ouro, 195 - Serra, Belo Horizonte

Av. Sta. Rosa, 846 - São Luiz, Belo Horizonte

Av. do Contorno, 6099 - Funcionários , Belo Horizonte

Av. Pres. Tancredo Neves, 2700 - Paquetá, Belo Horizonte

R. Guaicui , 700 - Luxemburgo , Belo Horizonte

Av. Cristiano Machado, 2130 - Cidade Nova, Belo Horizonte

Rua Turquesa , 721 - Prado, Belo Horizonte

R. Diciola Horta, 30 - Belvedere, Belo Horizonte Marias Bonitas de Lourdes Almacor Loja - Espaço 356 - R. Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D’Água - Belo Horizonte

Ana Luiza Loja - Rua Rio de Janeiro, 2244, Lourdes - Belo Horizonte

Assacabrasa - Rua da Bahia, 1759, Lourdes - Belo Horizonte

Assacabrasa - Rua Rio de Janeiro, 1759, Lourdes - Belo Horizonte

Ibiza Turismo - Alameda Oscar Niemeyer, 1369, loja 35, Vila da Serra - Nova Lima Terminais BH Rodoviária Belo Horizonte - Praça Rio Branco, 100, Centro

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) também entrou na mobilização solidária com a campanha “Neste inverno, leve calor a quem mais precisa”, com objetivo de arrecadar roupas e cobertores. A iniciativa é coordenada pelo Núcleo de Voluntariado da instituição busca beneficiar pessoas em situação de rua e famílias de pacientes em tratamento no Hospital Mário Penna.

Em 2024, a campanha do TJMG arrecadou 1.483 itens, entre roupas de frio e cobertores, que foram distribuídos para quatro entidades assistenciais da capital mineira.



As doações podem ser feitas até 30 de junho em 18 unidades do TJMG espalhadas por Belo Horizonte, ou via Pix, utilizando a chave CNPJ: 08.584.712/0001-07 (Núcleo de Assistência do Servidor Solidário).

Confira as unidades do TJMG que aceitam doações: Cia (térreo) - Avenida Afonso Pena, 2.300 - Centro

Corregedoria (térreo - apoio administrativo) - Rua Goiás, 253 - Centro

Edifício Liberdade (recepção) - Rua Gonçalves Dias, 1.260 - Funcionários



Fórum Regional do Barreiro/Juizado Especial (hall) - Rua Flávio Marques Lisboa, 466

Edifício-Sede (térreo) - Avenida Afonso Pena, 4.001 - Serra

Fórum Cível e Fazendário (recepção) - Avenida Raja Gabaglia, 1.753 - Luxemburgo

Fórum Criminal e de Família (entrada das ruas Mato Grosso e Augusto de Lima) - Avenida Augusto de Lima, 1.234 - Barro Preto

Fórum Digital de Venda Nova (recepção) - Rua Padre Pedro Pinto, 422 - São Tomaz

Juizado Especial Criminal (hall) - Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3.250 - Coração Eucarístico

Unidade Camargos (recepção) - Rua Sócrates Alvim, 10 - Camargos

Unidade Curitiba (recepção) - Rua Curitiba, 632 - Centro

Unidade Francisco Sales (3º andar) - Avenida Francisco Sales, 1.446 - Santa Efigênia

Unidade Goiás (térreo) - Rua Goiás, 229 - Centro

Vara da Infância e Juventude (5º andar) - Rua Jaceguai, 208 - Prado

Veeca (hall) - Avenida Olegário Maciel, 515 - Centro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc (térreo) - Avenida Francisco Sá, 1.409 - Gutierrez

Central de Audiência de Custódia - Ceac (térreo) - Rua Diamantina, 770 - Lagoinha

Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - Ejef (térreo) - Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia Para mais informações sobre a campanha e ações realizadas pelo Núcleo de Voluntariado do TJMG, entre em contato pelos telefones (31) 3299-4517/4867, pelo e-mail voluntariado@tjmg.jus.br ou pela página do NV no Portal do Tribunal.

A sua solidariedade é muito necessária para ajudar quem sofre com o frio. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia Previsão do tempo Os próximos dias, segundo o Inmet, vão continuar bem frios na capital, com mínima de 15ºC na terça (24/6). Na quarta (25/6), os termômetros podem atingir os 11°C e 12ºC na quinta (26/6) e sexta (27/6). Já a temperatura máxima irá diminuir, não ultrapassando os 26ºC na terça; os 24ºC, na quarta; os 26º na quinta e os 27°C na sexta. O frio deve persistir pela manhã, que é característico da estação. O órgão prevê a umidade relativa do ar em 30% na capital até sexta-feira (27/6). A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal o percentual entre 50% e 60%, um alerta para a população. Para minimizar os efeitos do tempo seco, é importante se manter bem hidratado e consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais.