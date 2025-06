Inverno começa com temperaturas amenas em Belo Horizonte

Depois de uma madrugada de sexta-feira (20/6) gelada, o inverno em Belo Horizonte começou com temperaturas um pouco mais altas. Nas primeiras horas deste sábado (21/6), a mínima aferida na cidade foi de 15,4ºC, em áreas mais elevadas, com sensação térmica de 11,9ºC, diferente do registro negativo na sexta-feira. É o que informa a Defesa Civil de Belo Horizonte.



O dia na capital começou com temperaturas mínimas entre 15ºC e 16º C, variando em cada regional. Segundo o órgão, a previsão para este sábado é de máxima perto dos 26ºC, com umidade relativa do ar em 30% a tarde, e céu nublado a parcialmente nublado.



A partir da próxima segunda-feira (23/6), uma nova frente fria que chega ao Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, vai fazer os termômetros despencarem em Minas Gerais. A semana deve começar com temperaturas baixas nos Triângulo Mineiro, na Zona da Mata e no Sul do estado.



Confira as temperaturas mínimas registrada em BH, por regional, segundo a Defesa Civil:



- Barreiro: 16,7ºC, às 4h40



- Centro-Sul: 15,8ºC, às 5h10



- Oeste: 15,4ºC, às 4h



- Pampulha: 16,6º, às 4h



- Venda Nova: 16,5º, às 6h



