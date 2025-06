BH tem madrugada gelada com sensação térmica negativa nesta sexta (20/6)

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O inverno começa às 23h42 desta sexta-feira (20/6), pelo horário de Brasília, e Belo Horizonte já registrou uma madrugada gelada. Com a virada da estação, a próxima noite deve ser a mais longa do ano. Com ventos que ultrapassaram 30 km/h, a sensação térmica nas primeiras horas do dia foi de 0,1ºC em pontos mais altos da capital, segundo o Inmet. Na regional Oeste, a sensação térmica foi de - 0,4 °C, divulga a Defesa Civil.



Os termômetros na estação Cercadinho, no Buritis, aferiram 13,4ºC, com sensação térmica de 0,1ºC, por volta das 4h. Essa é uma área de vegetação e um dos locais mais elevados de BH, por isso as temperaturas geralmente são mais baixas. Na região Centro-Sul, a mínima, registrada às 0h35, foi de 12,7 °C.

As temperaturas mínima e máxima na capital nesta sexta-feira giram entre 12,7ºC e 25ºC, com céu entre claro e parcialmente nublado, e umidade relativa do ar na casa dos 35% no período da tarde, abaixo do índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 50% a 60%.



O inverno de 2025 vai até 22 de setembro e deve ser mais frio no Centro-Sul do país em comparação a 2024 e 2023, quando a estação foi mais quente, inclusive com registro de ondas de calor. Ainda assim, a expectativa é de que o final da estação tenha temperaturas acima da média no Brasil. No Centro-Oeste e no Tocantins, a tendência é de temperaturas altas, porém não devem haver dias de calor tão intenso como aconteceu nos últimos anos.



Confira as temperaturas mínimas registradas por regional, de acordo com a Defesa Civil:



Barreiro: 15,2 °C, às 6h10



Centro-Sul: 12,7 °C, às 0h35



Oeste: 13,2 °C, com sensação térmica de - 0,4 °C, às 6h



Pampulha: 14,1 °C, com sensação térmica de 15,9 °C, às 2h



Venda Nova: 12,8 °C, às 5h55

