Frio avança em MG e deixa cidades sob alerta; veja previsão

O inverno começou na sexta-feira (20) e já trouxe o frio para Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 27 municípios estão sob alerta para declínio de temperatura até o final desta terça-feira (24).

Segundo o órgão nacional, o aviso, de perigo, indica que as cidades podem registrar queda maior do que 5ºC na temperatura. Nesses locais, há risco para a saúde, devido ao frio.

Conforme a meteorologista Anete Fernandes, os episódios frios são comuns no início da estação, mas a previsão é que o inverno ganhe força a partir de julho. A temporada também é marcada pela seca, já que chuvas ficam escassas, provocando piora na qualidade do ar.

"As temperaturas variam de normal a acima da média (em Minas), ou seja, espera-se frio, sim, episódios de frio, mas em uma recorrência menor do que normalmente observamos", explica a especialista.

Cidades sob alerta

Albertina



Andradas



Bueno Brandão



Camanducaia



Campina Verde



Carneirinho



Comendador Gomes



Extrema



Fronteira



Frutal



Gurinhatã



Itapagipe



Itapeva



Ituiutaba



Iturama



Jacutinga



Limeira do Oeste



Monte Sião



Munhoz



Ouro Fino



Planura



Prata



Santa Vitória



São Francisco de Sales



Senador Amaral



Toledo



União de Minas

Previsão do tempo

A previsão do tempo indica que o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas nas regiões Sul e do Triângulo, em Minas, nesta segunda-feira (23/6). Já no Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o dia será de céu parcialmente nublado com nevoeiro isolado.

Nas demais regiões do estado, o céu fica claro a parcialmente nublado com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, principalmente no Centro, Oeste, Noroeste e Norte de Minas.

Em Belo Horizonte, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com máxima prevista para 28ºC. A menor temperatura do dia foi de 14ºC, registrada na Região de venda Nova, às 5h40.

A umidade do ar fica em torno de 30% à tarde e a capital entra em alerta para declínio de temperatura nas próximas 24h.