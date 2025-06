Temperatura volta a cair na semana de estreia do inverno

A estreia do inverno em Belo Horizonte – a estação teve início às 23h42 de sexta-feira (20/6) – foi com temperaturas baixas, nas primeiras horas da manhã de ontem, ligeira elevação ao longo do dia e umidade relativa do ar em torno dos 30% à tarde. Uma nova frente fria está prevista para chegar à Região Sudeste do país nesta semana e promete derrubar os termômetros em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), depois de um 2024 com temperaturas 0,79°C acima da média histórica, o inverno de 2025 deve voltar a apresentar características dentro do normal.



A previsão para este domingo (22/6) na capital é de céu parcialmente nublado a claro, segundo a Defesa Civil municipal. A temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima de 27°C. Ainda de acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve ficar em 30% à tarde. Em Minas, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata. Nas demais regiões do estado, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima prevista é de 32°C e a mínima de 7°C.



Mas ao longo da semana, casacos e bebidas quentes, como o café escolhido pela design de unhas Flávia Pinho para comemorar seu aniversário ontem em uma lanchonete do Bairro Savassi, na região de mesmo nome em Belo Horizonte, continuam “na moda”. É que as temperaturas amenas devem durar pouco. Uma nova frente fria está prevista para chegar às regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil e promete derrubar os termômetros em Minas. A semana deve começar com temperaturas baixas nas regiões do Triângulo Mineiro, Zona da Mata e no Sul.



A passagem da última frente fria pelo estado fez a capital bater recorde de frio, com sensação térmica negativa, por dois dias consecutivos neste ano. Em 13 de junho, os termômetros da estação Cercadinho, na Região Oeste, registraram 8,4°C, às 6h, com sensação térmica de -13,3°C. Até o momento, a menor temperatura mínima registrada em BH, em 2025. Já municípios das regiões da Zona da Mata e Sul do estado foram afetados por geadas.



INVERNO MINEIRO

De acordo com o Inmet, o inverno em Minas Gerais se caracteriza por chuvas escassas, normalmente associadas ao avanço de sistemas frontais e praticamente restritas ao Sul e à faixa Leste do estado. Entretanto, a circulação dos ventos, em baixos níveis da atmosfera, favorece o transporte de umidade do oceano para o interior do continente, mantendo maior nebulosidade na faixa Leste do estado, com formação de nevoeiro ao amanhecer.



Outra característica dos meses de inverno é a umidade abaixo de 30% em praticamente todo o estado. O período também é caracterizado por grande amplitude térmica diurna e predomínio de céu claro. A baixa umidade também favorece a piora na qualidade do ar e a propagação de focos de queimada e incêndios em vegetação.



Em relação às temperaturas, a nova estação é caracterizada pela ausência de nuvens, que favorece a perda de radiação entre noite e madrugada, resultando em temperaturas amenas nas primeiras horas do dia. Porém, o tempo aberto permite maior incidência de radiação à superfície, o que faz com que as temperaturas se elevem muito ao longo do dia, principalmente a partir de meados da estação.

Durante os três meses, a atuação de massas de ar frio com intensidade moderada ou forte também é comum, causando declínio acentuado das temperaturas de um dia para outro e persistência de temperaturas amenas por dias consecutivos, conhecidos como episódio frio. A formação de geada na região serrana do Sul de Minas é outra característica do inverno, principalmente durante os episódios frios.



SUDESTE

A previsão para o inverno na Região Sudeste do Brasil indica predomínio de chuvas abaixo da média, porém, não estão descartadas chuvas em áreas pontuais do litoral da região, devido à passagem de frentes frias.

De acordo com o Inmet, as temperaturas tendem a permanecer acima da média em grande parte da região. E não se descarta a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio em alguns dias, podendo ocorrer formação de geadas em pontos isolados de áreas com altitude elevada. (Com Agência Brasil)