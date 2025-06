O inverno de 2025 chegou com força, trazendo o frio de volta, depois de um 2024 atípico, e criando a combinação perfeita para redescobrir Minas Gerais sob novo encanto. E nem é preciso cruzar o oceano para sentir que se está em uma vila europeia.

Com temperaturas mais baixas, arquitetura acolhedora e gastronomia rica, as cidades mineiras oferecem refúgio perfeito para quem busca a atmosfera “europeia” sem sair do país. Confira cinco destinos que unem estilos e paisagens típicos da Europa ao coração de Minas.

1. São Tomé das Letras

São Thomé das Letras já é reconhecida pela vibe mística, mas no inverno exibe visual europeu com suas pedras e construções irregulares. O entorno de rochas sob neblina traz sensação de estar em regiões como a Bretanha francesa. Com pousadas charmosas, mirantes, cachoeiras congeladas e trilhas na Serra da Mantiqueira, é perfeita para dias introspectivos e registros cinematográficos.

São Thomé das Letras já é reconhecida pela vibe mística, mas no inverno exibe visual europeu Marden Couto/TM

2. Tiradentes

Tiradentes possui uma arquitetura barroca, com calçadas de pedras portuguesas e casario tombado, transporta o viajante diretamente para Portugal. No inverno, cortiços com lareira e cafés acolhedores reforçam essa impressão. O festival de gastronomia e o clima europeu se intensificam após o pôr do sol, quando as ruas iluminadas parecem saída de um livro de conto.

Tiradentes possui uma arquitetura barroca Gilberto_Mesquita de Getty Images Pro

3. Ouro Petro

Vila histórica por excelência, Ouro Preto ganha atmosfera única com neblinas matinais e noite fria. Igrejas em alto-relevo, escadarias de pedra e becos com arquitetura colonial lembram vilarejos europeus. Almoçar em restaurantes antigos e caminhar pelas ladeiras em busca de mirantes é parte do roteiro que emociona e aquece.

Ouro Preto ganha atmosfera única com neblinas matinais e noite fria Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Ouro Preto - MG. Serie Montanhas de historias, pela Estrada Real. Vista da cidade de Ouro Preto.

4. Mariana

A poucos quilômetros de Ouro Preto, Mariana oferece cenário europeu com casario antigo, teatro em estilo renascentista e um centrinho compacto que convida a cafés perto de lareiras. A cidade combina história viva e pousadinhas aconchegantes, ótima para fugir de centros urbanos e mergulhar no clima serrano.

Mariana oferece cenário europeu com casario antigo Larissa Kümpel/EM/D.A Press. Brasil. Mariana - MG. Igreja São Francisco de Assis, de Mariana, MG, foi restaurada e deverá abrir as portas em agosto de 2023. Na foto, fachada da igreja de São Franciso de Assis.

5. Maria da Fé

Conhecida como “Cidade das Flores”, Maria da Fé exibe mudanças do outono europeu, com pinheiros, plantações e arquitetura rural charmosa. No inverno, a neblina frequente e baixas temperaturas ressaltam um visual alpino. Ideal para descanso, contempla cafés coloniais e pousadas rodeadas por hortênsias e araucárias.