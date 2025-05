Na manhã desta quinta-feira (15/5), Belo Horizonte registrou sensação térmica abaixo de 0°C. Esse frio intenso surpreende os moradores e acende um alerta sobre os riscos que as baixas temperaturas em BH representam para a saúde, especialmente de grupos vulneráveis como idosos e pessoas com comorbidades.

Como o frio afeta o organismo?

O corpo humano reage ao frio contraindo os vasos sanguíneos para conservar calor. Esse processo, chamado vasoconstrição, pode aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. Além disso, o frio pode comprometer o sistema imunológico, tornando o organismo mais suscetível a infecções respiratórias.

Grupos mais vulneráveis às baixas temperaturas

Idosos, pessoas com doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e outras comorbidades estão entre os mais afetados pelo frio. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, temperaturas abaixo de 14°C podem aumentar em até 30% os casos de infarto e em 20% os de AVC. Além disso, a hipotermia é uma preocupação real, especialmente para os mais velhos, que têm menor capacidade de regulação térmica.

O frio pode ser perigoso, mas com cuidados adequados, é possível atravessar esse período com segurança e bem-estar Freepik

Vacinação contra a gripe e cuidados essenciais para se proteger do frio

Durante o outono e o inverno, com o ar mais seco e o convívio em ambientes fechados, a transmissão de vírus como o da gripe se intensifica. De acordo com o Ministério da Saúde, ela pode evoluir para quadros graves, especialmente em idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas. A vacina, distribuída gratuitamente pelo SUS, ajuda a evitar hospitalizações e até mortes causadas pela infecção viral.

Além de proteger quem recebe o imunizante, a vacinação contribui para a redução da circulação do vírus na comunidade, protegendo também aqueles que não podem se vacinar por motivos médicos. A orientação é que todos os grupos prioritários procurem os postos de saúde, principalmente antes das temperaturas caírem ainda mais.

Outros cuidados para se proteger do frio

Agasalhe-se adequadamente: use roupas em camadas, protegendo bem extremidades como mãos, pés e cabeça;



use roupas em camadas, protegendo bem extremidades como mãos, pés e cabeça; Mantenha ambientes aquecidos: evite correntes de ar e mantenha a temperatura interna confortável;



evite correntes de ar e mantenha a temperatura interna confortável; Hidrate-se: mesmo sem sentir sede, é importante beber água regularmente;



mesmo sem sentir sede, é importante beber água regularmente; Alimente-se bem: prefira refeições quentes e nutritivas para ajudar na manutenção da temperatura corporal;



prefira refeições quentes e nutritivas para ajudar na manutenção da temperatura corporal; Evite mudanças bruscas de temperatura: ao sair de ambientes aquecidos, proteja-se adequadamente para evitar choques térmicos;

ao sair de ambientes aquecidos, proteja-se adequadamente para evitar choques térmicos; Pratique atividades físicas leves: movimentar-se ajuda a manter a circulação sanguínea ativa.

Quando procurar ajuda médica?

Fique atento a sinais como tremores intensos, palidez, extremidades frias, confusão mental e sonolência excessiva. Esses podem ser sintomas de hipotermia ou outras complicações relacionadas ao frio. Em caso de suspeita, procure atendimento médico imediatamente.