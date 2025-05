Beber água é uma das recomendações mais repetidas quando o assunto é saúde, mas nem sempre é fácil seguir à risca. Segundo dados do IBGE, cerca de 55% dos brasileiros consomem menos água do que o ideal diariamente. Para quem passa o dia fora, em ambientes com ar-condicionado ou tem uma rotina corrida, manter a hidratação acaba ficando em segundo plano.

Mas como beber mais água de maneira prática e criar esse hábito sem esforço? Algumas atitudes podem ajudar, e os efeitos vão além da estética ou da disposição física. A água participa de praticamente todos os processos do organismo: regula a temperatura, melhora a circulação, ajuda no funcionamento do intestino e até influencia no humor.

Quantos litros de água devemos beber por dia?

A famosa recomendação de dois litros por dia pode não ser uma regra para todos, mas serve como uma boa média. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que adultos consumam cerca de 35 ml de água por quilo corporal diariamente. Ou seja, uma pessoa de 70 kg, por exemplo, deveria ingerir aproximadamente 2,4 litros.

Esse valor pode variar conforme a idade, o nível de atividade física, o clima e até a alimentação. Alimentos mais secos ou com alto teor de sódio exigem maior consumo de líquidos para equilibrar o organismo.

Manter a garrafa de água em cima da mesa ou em ambientes acessíveis é uma boa forma de lembrar de beber água Freepik

Beber suco, chá ou água saborizada substitui a água pura?

Sucos naturais, chás e até mesmo sopas ajudam na ingestão de líquidos, mas não devem substituir totalmente a água pura. Especialmente no caso de bebidas adoçadas ou industrializadas, o ideal é que sejam consumidas com moderação.

Água saborizada com rodelas de frutas, hortelã ou gengibre pode ser uma boa alternativa para quem sente dificuldade com o gosto neutro da água. Já bebidas como café, refrigerante ou energéticos podem ter efeito diurético e acabam contribuindo mais para a desidratação do que para a hidratação.

Truques práticos para beber mais água no dia a dia

Para quem ainda não criou o hábito de se hidratar, algumas estratégias podem ajudar: