Máscara facial caseira: receitas naturais para cada tipo de pele

Com poucos ingredientes e combinações, é possível montar uma rotina de beleza que atende a diferentes tipos de pele, sem sair de casa. Essas receitas têm base no uso tradicional de ingredientes que oferecem ações hidratantes, calmantes ou adstringentes, como o mel, a argila verde, a aveia e o iogurte natural.

Para pele ressecada: máscara com mel e iogurte

Indicada para peles secas ou ressecadas pelo clima, essa máscara junta a ação hidratante do mel com os nutrientes do iogurte natural. Para fazer é necessário:

1 colher de sopa de mel;

1 colher de sopa de iogurte natural integral.

Misture os dois ingredientes até formar um creme homogêneo. Aplique sobre o rosto limpo e deixe agir por 15 minutos. Enxágue com água fria.

Essa máscara é conhecida por hidratar, suavizar a pele e promover a sensação de maciez imediata.

Para pele oleosa: argila verde com chá de camomila

A argila verde é conhecida por seu poder de absorver oleosidade e impurezas. Combinada ao chá de camomila, ajuda a acalmar a pele e controlar inflamações.

Veja os ingredientes necessários:

1 colher de sopa de argila verde em pó;

2 colheres de sopa de chá de camomila (frio).

Misture até formar uma pasta. Aplique uma camada fina no rosto e deixe secar por 15 minutos. Retire com água morna.

Essa máscara regula a oleosidade, reduz os poros dilatados e acalma a vermelhidão.

Para pele sensível: aveia com mel e leite

Essa máscara tem efeito calmante e é ideal para quem sofre com irritações leves ou vermelhidões.

Os ingredientes são:

1 colher de sopa de aveia em flocos finos;

1 colher de sopa de mel;

1 colher de sopa de leite.

Misture os ingredientes e aplique sobre o rosto em movimentos circulares. Deixe agir por 10 a 15 minutos e enxágue bem.

A máscara de aveia com mel e leite acalma, hidrata e reduz a sensibilidade temporária da pele.

Outras combinações que funcionam

Há também outras combinações que ajudam no cuidado com a pele.

Pepino com aloe vera: refresca e ajuda a desinchar a região dos olhos;

refresca e ajuda a desinchar a região dos olhos; Banana com mel: nutrição intensa para peles maduras;

nutrição intensa para peles maduras; Clara de ovo com limão: tem ação adstringente, mas deve ser usada com cuidado e nunca sob exposição solar.

Cuidados antes e depois da aplicação das máscaras caseiras

Antes de aplicar qualquer máscara facial caseira, limpe bem a pele com sabonete adequado. Após a remoção, finalize com hidratante leve ou protetor solar, dependendo da hora do dia.

Evite aplicar ingredientes aos quais você tem alergia ou que não são recomendados para uso direto na pele. Em caso de dúvida, faça um teste em uma pequena área do rosto antes de usar.