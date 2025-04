Quem tem hérnia de disco pode fazer academia?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A hérnia de disco é uma das condições mais incapacitantes e acontece quando os discos intervertebrais – responsáveis por absorver os impactos entre as vértebras da coluna - sofrem desgaste. Esse desgaste pode levar à ruptura da membrana que envolve o disco, fazendo com que o conteúdo interno escape e comprima os nervos da coluna.



De acordo com o fisioterapeuta Bernardo Sampaio, diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, essa compressão dos nervos é a principal responsável pelas dores intensas e, muitas vezes, incapacitantes. "Quando o disco intervertebral se desloca e rompe a membrana externa, chamamos esse quadro de hérnia de disco. Os sintomas podem aparecer na própria coluna ou irradiar para outras partes do corpo, como braços e pernas", explica.

Ainda segundo o especialista, entre os principais fatores estão:

Envelhecimento

Falta de fortalecimento muscular

Impactos repetitivos na coluna

Doenças degenerativas

Genética

Obesidade

Sedentarismo



Com isso, a prática de exercícios físicos é uma dúvida comum entre aqueles que sofrem de hérnia de disco. Muitos acreditam que quem tem hérnia de disco deve evitar o movimento, mas esse é um mito perigoso. “Quanto mais sedentária a pessoa, pior tende a ser o quadro clínico. Então sim, pode, a atividade física é recomendada, desde que não piore a dor”, diz Bernardo. Ele explica que, muitas vezes, o tratamento para hérnia de disco pode ser realizado de forma não cirúrgica, com fisioterapia e exercícios físicos. No entanto, ele alerta: “A academia deve ser um momento de prazer, não de dor. Se você sentir desconforto, é melhor parar e buscar o tratamento adequado antes de voltar a treinar.”



Veja alguns exercícios que são seguros para quem tem hérnia de disco:

1. Caminhada leve





Segundo Bernardo, a caminhada é uma excelente forma de movimentar o corpo sem sobrecarregar a coluna, pois não exige esforços muito bruscos. “ A caminhada é capaz de melhorar a circulação sanguínea, o que ajuda a nutrir as estruturas da coluna vertebral e facilita a recuperação do tecido. Além disso, a caminhada promove o fortalecimento das pernas e melhora a postura, dois fatores importantes para aliviar a pressão na coluna”. A dica é evitar superfícies irregulares, que podem causar sobrecarga e aumentar o risco de lesões.



2. Alongamentos de isquiotibiais



Outra dica, são os alongamentos dos músculos isquiotibiais, conforme explica o fisioterapeuta, eles localizados na parte posterior das pernas, e estão diretamente ligados à região lombar. Quando estão encurtados, podem puxar a pelve e aumentar a pressão sobre a coluna. Ao alongar esses músculos, é possível reduzir essa tensão e, consequentemente, aliviar a compressão dos nervos causada pela hérnia de disco. Este alongamento ajuda a melhorar a flexibilidade e a mobilidade, além de aliviar dores na lombar sem exigir esforço excessivo da coluna.



3. Fortalecimento do core (prancha modificada)



Fortalecer o core, que são os músculos da barriga e da lombar, é importante para manter a coluna estável. Isso ajuda a distribuir melhor o peso e reduz a pressão nos discos da coluna. A prancha modificada, feita com os joelhos no chão, é uma forma segura de fortalecer esses músculos sem sobrecarregar a coluna.



4. Exercícios de mobilidade pélvica



Movimentos leves que inclinam a pelve ajudam a aliviar a rigidez na parte inferior das costas e a melhorar a flexibilidade da lombar. Esses exercícios ajudam a reduzir a tensão muscular e a melhorar a postura, além de equilibrar a distribuição do peso, o que pode diminuir a pressão nas áreas afetadas pela hérnia