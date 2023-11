De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), oito em cada 10 pessoas no mundo sofrem de hérnia de disco e, no Brasil, o distúrbio atinge 5,4 milhões de pessoas, sendo mais homens do que mulheres.

Com o objetivo de contribuir para a identificação e prevenção da hérnia de fisco, a fisioterapeuta e instrutora de pilates Érika Batista, pós-graduada em traumato-ortopedia e dor, destaca informações importantes que todo mundo precisa saber a respeito. Confira:

O que é a hérnia de disco?

"Entre as vértebras da coluna temos os discos, que permite que a coluna seja uma estrutura móvel e capaz de absorver o impacto. Os discos são compostos de colágeno e divididos em anel fibroso (a porção mais periférica) e o núcleo pulposo (a porção central, rica em água). A hérnia de disco é a ruptura do anel fibroso, que pode acarretar compressão ou sensibilização do nervo, causando dor, alterações motoras e/ou sensitivas".

O que causa a hérnia de disco?

"Esta disfunção na coluna acomete principalmente a população adulta entre 30 a 50 anos, e as causas são variáveis, como por exemplo, perda de colágeno, fator genético, quedas, distúrbios do tecido conjuntivo (a diástase, hérnias abdominais e umbilicais tem alta correlação com hérnias discais), exposição a movimentos não adaptados à demanda e sedentarismo".



Quais são os principais sintomas?

"Dor na lombar e/ou na cervical que irradia para a perna ou braço, geralmente é unilateral e pode ter alterações sensoriais como: formigamento, agulhada, pontada e queimação, como também a diminuição da sensibilidade".

Qual ou quais tratamentos são indicados para hérnia de disco?

Fisioterapia é o tratamento mais indicado, já que não há tratamento passivo nas doenças degenerativas da coluna e o paciente precisa se manter ativo. Para isso, o mais recomendado praticar regularmente pilates, ioga, meditação, funcional, musculação, caminhada e/ou natação. Não importa a modalidade escolhida pelo paciente, o importante é movimentar-se. Outras intervenções como acupuntura, osteopatia e terapia manual também tem evidências científicas na melhora da dor, principalmente nos quadros agudos".

O que o paciente diagnosticado com hérnia de disco deve evitar?

"Este paciente precisa se manter em movimento. Mesmo depois da avaliação médica e fisioterapêutica, o paciente deve seguir as orientações para tratamento da dor, já que se ele se mantiver ativo, há a possibilidade variável de 62 a 66% para reabsorção da hérnia em até dois anos.