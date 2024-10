A artroplastia de disco é o nome do processo cirúrgico para a substituição de uma articulação doente por uma artificial, também conhecida como prótese de disco. O objetivo do procedimento é devolver à estrutura afetada sua funcionalidade original, ou seja, sem perda de mobilidade e retorno à realização de atividades do cotidiano.





Segundo o ortopedista e especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, André Evaristo Marcondes, o processo envolve a coluna vertebral, que é composta por vértebras e discos entre elas. "Os discos intervertebrais têm a função de absorver os impactos gerados por movimentos e posturas a fim de minimizar danos à coluna. Tal função, no entanto, causa prejuízos a essa estrutura ao longo do tempo, como: degeneração discal, hérnias de maior gravidade, protrusão e espondilose", comenta o especialista.





Na especialidade de ortopedia da coluna, a artroplastia é a troca do disco intervertebral que pode ser realizada tanto na área cervical (região do pescoço), quanto na lombar (região do abdômen).





Uma das vantagens da artroplastia é colaborar com o pós-operatório do paciente. Em uma pesquisa publicada na Revista da Coluna, da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), foram analisados três tratamentos para degeneração dos discos cervicais em 24 pacientes e revelou que o processo é a opção que mais ajuda na qualidade de vida dessas pessoas.





Na ocasião, foram observados parâmetros de limitação do aspecto físico, estado geral da saúde, vitalidade, limitação do aspecto emocional, saúde mental e aspectos sociais. “Trata-se de um procedimento minimamente invasivo, por isso expõe menos o paciente aos riscos inerentes do processo cirúrgico e reflete também em uma recuperação mais rápida”, comenta o cirurgião de coluna.





Diagnóstico precoce evita complicações





As patologias que acometem os discos podem causar compressão de nervos e prejudicar movimentos de braços, pernas, além de uma série de desordens, como: dores de cabeça, fraqueza muscular, perda de sensibilidade nos membros superiores e inferiores, incontinência urinária e intestinal, entre outros.





O diagnóstico precoce evita que a doença evolua até chegar aos pontos incapacitantes. Por isso, é importante procurar ajuda médica ao sentir dor na coluna.





“A adoção de hábitos saudáveis com exercícios físicos, pode colaborar com a prevenção de doenças da coluna, bem como para sua restauração. Mas se houver a necessidade de tratamento, o médico especialista vai indicar a opção mais adequada ao paciente, de acordo com cada caso”, reforça André Evaristo.

