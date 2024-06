Sensações de formigamento nas mãos e nos braços podem ser mais do que um incômodo passageiro. Podem apontar indícios de problemas na coluna vertebral. O alerta é do médico Lucas Vasconcellos, especialista em neurocirurgia e cirurgia de coluna.

De acordo com o médico, é importante interpretar esses sinais, com ajuda médica, para a detecção precoce e tratamento adequado dos sintomas.

Hérnia de disco





O neurocirurgião alerta que o formigamento nas extremidades pode ser um sintoma de problemas mais sérios, como hérnias de disco ou estenose vertebral. "Muitos pacientes chegam ao consultório descrevendo formigamento ou dormência nas mãos e braços, e frequentemente isso está associado a disfunções na coluna cervical," explica Vasconcellos.

O especialista enfatiza a complexidade do sistema nervoso e como ele está intrinsecamente ligado à saúde da coluna. "A coluna vertebral não é apenas uma estrutura óssea; ela abriga o canal por onde passa a medula espinhal, e qualquer compressão nesse canal pode afetar a funcionalidade dos nervos," afirma o médico.





Vasconcellos também destaca a importância do diagnóstico preciso, que muitas vezes envolve exames de imagem como ressonância magnética. "O diagnóstico por imagem é fundamental para visualizarmos com precisão o que está ocorrendo na coluna do paciente. Com ele, podemos identificar exatamente onde e como os nervos estão sendo comprimidos," diz.





Além de diagnosticar, o neurocirurgião fala sobre a importância do tratamento adequado. "Dependendo da causa do formigamento, o tratamento pode variar desde fisioterapia e medicamentos até intervenções cirúrgicas," esclarece o neurocirurgião, salientando que o objetivo é sempre aliviar a pressão sobre os nervos e melhorar a qualidade de vida do paciente.





Vasconcellos destaca também a prevenção e o cuidado contínuo com a saúde da coluna. "É crucial manter uma postura adequada, praticar exercícios físicos regularmente e buscar avaliação médica ao primeiro sinal de desconforto ou formigamento. Prevenir é sempre melhor do que remediar," diz o especialista, reforçando a necessidade de uma abordagem proativa em relação à saúde vertebral.





Como se prevenir:





Mantenha uma postura adequada: evite curvar-se ou inclinar-se para frente por longos períodos. Use cadeiras que ofereçam suporte adequado para a coluna.





Exercite-se regularmente: atividades físicas que fortalecem os músculos da coluna, como natação, pilates e yoga, podem ajudar a prevenir problemas de coluna.





Levante pesos corretamente: sempre se agache com os joelhos e mantenha a coluna reta ao levantar qualquer peso, para evitar pressão excessiva na coluna.





Faça pausas frequentes: se você trabalha sentado ou em uma única posição por longas horas, levante-se e caminhe regularmente para evitar tensão na coluna.





Monitore sua saúde: mantenha um peso saudável e uma dieta equilibrada para evitar o excesso de pressão sobre a coluna.





Quando procurar o médico:





Formigamento persistente ou progressivo: se o formigamento em mãos e braços é constante, piora ou não desaparece, é importante consultar um médico.





Dor na coluna: qualquer dor persistente na região do pescoço, das costas ou da lombar deve ser avaliada por um profissional.





Perda de força ou coordenação: se houver diminuição da força muscular, dificuldade para andar ou realizar movimentos finos, procure atendimento médico.





Alterações na sensibilidade: mudanças na sensação, como dormência ou sensação de alfinetes e agulhas, especialmente se acompanhadas de dor, podem indicar problemas sérios.