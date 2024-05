O diretor do hospital, Adinun Kittiratanapaibool, informou que a maioria das lesões foram na coluna

Mais de 20 pessoas que estavam a bordo do voo da Singapore Airlines atingido por uma forte turbulência estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com lesões na coluna vertebral, informou o chefe do hospital em Bangkok, na Tailândia, para onde os feridos foram levados.

Uma criança de dois anos está entre os pacientes que estão sendo atendidos na capital tailandesa, onde o voo que saiu de Londres com destino a Singapura fez um pouso de emergência na terça-feira (21/5).

No total, 46 passageiros e dois membros da tripulação ainda estão recebendo tratamento em Bangkok, de acordo com a companhia aérea.

Os passageiros do avião contaram à BBC que sentiram a aeronave cair repentinamente — e que aqueles que não estavam usando cinto de segurança foram "lançados imediatamente para o teto". Um homem morreu devido a uma suspeita de ataque cardíaco durante o incidente.

O diretor do Hospital Samitivej Srinakarin, Adinun Kittiratanapaibool, afirmou que 41 passageiros ainda estavam internados lá, metade deles na UTI.

Segundo ele, 22 pessoas que estavam no voo sofreram lesões na coluna, enquanto outras seis estavam em estado crítico com ferimentos que podem ser fatais.

O voo SQ321 da Singapore Airlines que saiu de Londres com destino a Singapura enfrentou uma forte turbulência na terça-feira, que levou à morte do britânico Geoff Kitchen, de 73 anos, e feriu dezenas de outras pessoas.

Entre os que estão hospitalizados agora, há seis com lesões cerebrais e no crânio, e 13 com problemas musculares e nos tecidos moles, assim como lesões na coluna e na medula espinhal.

Reuters Esta foto mostra como ficou o avião após a turbulência

De acordo com Kittiratanapaibool, 17 pessoas foram submetidas a cirurgias, das quais nove estavam relacionadas a lesões na coluna vertebral.

A criança de dois anos está recebendo tratamento para uma concussão.

Entre os hospitalizados, estão 10 britânicos, nove australianos, sete malaios e quatro filipinos. O paciente mais velho tem 83 anos.

O Boeing 777-300, que transportava 211 passageiros e 18 tripulantes, foi atingido por uma forte turbulência quando sobrevoava o Oceano Índico na terça-feira.

O voo foi desviado para a capital tailandesa.

Um outro voo, transportando os demais passageiros e tripulantes, pousou em Singapura na manhã de quarta-feira.

O CEO da Singapore Airlines, Goh Choon Phong, pediu desculpas a todos que foram afetados pela "turbulência extrema e repentina".

O governo de Singapura prometeu uma investigação minuciosa sobre o incidente.