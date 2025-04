5 mentiras sobre a hérnia de disco

A coluna vertebral é responsável por sustentar o corpo, permitindo movimento, mobilidade e protegendo estruturas essenciais, como a medula espinhal. No entanto, a falta de informação sobre problemas na coluna pode levar a equívocos e crenças erradas, principalmente quando o assunto é hérnia de disco. Esse problema, que afeta milhões de pessoas, ainda é cercado por mitos que podem dificultar a compreensão e o tratamento adequado.



De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) oito em cada dez pessoas no mundo sofrem com problemas de hérnia de disco, condição que é uma das causas de lombalgia. Conforme dados do Ministério da Previdência, mais de 3,5 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho em 2024 devido à hérnia de disco. A condição é a segunda principal causa de afastamento, afetando cerca de 172 mil trabalhadores.



Afinal, o que é a hérnia de disco?



Segundo o fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, Bernardo Sampaio, é um problema que surge quando o núcleo gelatinoso de um disco vertebral se desloca por uma abertura e pressiona os nervos próximos, causando dor, formigamento, fraqueza ou até dificuldade de movimento. Bernardo ainda diz que diversas partes da coluna podem ser acometidas pela condição, mas existem as mais comuns. “Embora a hérnia de disco possa ocorrer em qualquer parte da coluna, ela geralmente acontece na parte inferior da lombar, logo acima do quadril”, explica o especialista.



Sobre os sintomas, o fisioterapeuta destaca que a dor pode se espalhar das costas até as nádegas, coxas e chegar até as panturrilhas. Já na coluna cervical, as dores geralmente acometem os braços e as mãos. “Até mesmo tossir, espirrar e sentar pode agravar os sintomas, porque pressionam os nervos comprimidos”, completa.



E embora seja um problema que afeta muitos brasileiros, ainda é cercado de mitos, veja os principais que te contam:



"Hérnia de disco só ocorre em idosos"



Segundo Bernardo, embora a idade possa ser um fator de risco, esse problema não é exclusividade dos idosos. Jovens e adultos também podem desenvolver a condição, especialmente se tiverem maus hábitos posturais, sedentarismo ou realizarem movimentos repetitivos que sobrecarregam a coluna.



"Se você tem hérnia de disco, precisa de cirurgia"



A cirurgia é indicada apenas em casos extremos, quando o tratamento conservador não apresenta resultados e o paciente sofre com dores incapacitantes. “Na maioria das vezes, a fisioterapia e outros tratamentos menos invasivos ajudam a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Algumas possibilidades de tratamento para essa condição consistem em programas fisioterapêuticos que utilizam técnicas de fisioterapia manual, mesa de tração eletrônica, mesa de descompressão dinâmica, estabilização vertebral e exercícios terapêuticos específicos, pensados e definidos de acordo com as características dos sintomas de cada paciente”.



"Quem tem hérnia de disco não pode fazer exercício"



Pelo contrário! A prática de atividades físicas adequadas é essencial para fortalecer a musculatura que sustenta a coluna e aliviar a pressão sobre os discos vertebrais. Exercícios supervisionados por profissionais são fundamentais para manter a mobilidade e reduzir o impacto da condição. Como explica Bernardo, muitas pessoas acreditam que quem tem hérnia de disco não pode fazer agachamento, mas, na verdade, ações como entrar no carro, sentar em uma cadeira ou até no vaso sanitário já são formas de agachamento. Isso é um mito. A diferença está em 'quando' o exercício é realizado e qual peso é utilizado.



"Dor na coluna sempre significa hérnia de disco"



Nem toda dor nas costas é sinal de hérnia de disco. Existem diversas causas para o incômodo, como a tensão muscular, postura inadequada e inflamações. O diagnóstico correto deve ser feito por um especialista, que avaliará os sintomas, exames específicos e o melhor tratamento para cada caso.

"Hérnia de disco não tem solução"



Embora seja uma condição crônica, a hérnia de disco pode ser tratada e controlada, permitindo uma vida normal. Com acompanhamento médico, fisioterapia e mudanças nos hábitos diários, é possível conviver bem com a condição e minimizar os episódios de dor.

Por fim, Bernardo explica que conviver com a hérnia de disco é possível, desde que se adote um estilo de vida saudável, com exercícios apropriados e cuidados diários para proteger a coluna, e em casos de dores, buscar um profissional "Em caso de dor persistente, nunca se deve recorrer à automedicação. Procurar um profissional de saúde é essencial para um diagnóstico preciso e para encontrar o tratamento adequado, evitando complicações futuras”, orienta.

