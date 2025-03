Por que cada vez mais jovens têm problemas na coluna?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Não é raro ver crianças e jovens reclamando cada vez mais de dor ou algum incômodo na coluna. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 80% das pessoas sofrerão com dor nas costas em algum momento da vida. Esse incômodo já é o segundo maior motivo de afastamento do trabalho e tem atingido pessoas cada vez mais jovens.

O aumento da condição entre os jovens pode ser explicado por uma combinação de fatores relacionados ao estilo de vida moderno. Um dos principais fatores é o sedentarismo.

Segundo Daniel Oliveira, ortopedista, especialista em coluna e sócio do Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte, a inatividade física contribui para a fraqueza dos músculos estabilizadores da coluna, como os paravertebrais, abdominais e lombares, o que resulta em um suporte inadequado para a coluna vertebral, predispondo a dores e lesões.

A falta de alongamento e mobilidade também contribui para o desenvolvimento de dores na coluna, pois muitos jovens não realizam alongamentos regulares, o que leva ao encurtamento muscular, especialmente dos isquiotibiais (músculos posteriores da coxa), alterando a postura e aumentando o risco de dor lombar.

Outro fator preocupante é o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. De acordo com o especialista, o tempo prolongado em celulares, tablets e computadores faz com que os jovens adotem posturas inadequadas, como a flexão exagerada do pescoço. “Estudos mostram que inclinar a cabeça a 45° pode aumentar a pressão sobre o pescoço em até 22 kg. Além disso, a má postura prolongada, comum entre estudantes e aqueles que passam longas horas em frente a telas, também agrava o problema. Ficar sentado de maneira inadequada sobrecarrega a coluna e pode levar à hipercifose torácica - aumento da curvatura da parte superior das costas, além de dores musculares crônicas.”



A obesidade e a má alimentação são outros agravantes, explica o ortopedista. O excesso de peso aumenta a sobrecarga nas articulações da coluna, especialmente na região lombar. Além disso, dietas pobres em cálcio e vitamina D comprometem a saúde óssea e podem predispor os jovens a problemas como osteoporose precoce.

Uso de mochilas pesadas

O uso de mochilas muito pesadas é outro fator de preocupação. O excesso de peso carregado de forma inadequada pode gerar desequilíbrios posturais e sobrecarga mecânica na coluna. Segundo Daniel Oliveira, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso corporal do jovem. “Se esses hábitos não forem corrigidos, os adolescentes podem desenvolver dores crônicas, hérnias de disco precoces, alterações posturais permanentes e até degeneração precoce da coluna.”

Apesar do cenário preocupante, a boa notícia é que há formas de prevenção. De acordo com o Daniel, medidas simples podem fazer a diferença, como:

Praticar exercícios físicos regularmente para fortalecer a musculatura do tronco

Evitar o uso prolongado de celulares

Manter o monitor na altura dos olhos

Adotar uma postura correta ao sentar, com os pés apoiados no chão

“Além disso, vale ficar atento alongamentos diários, o controle do peso de bolsas e mochilas, corporal e uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes. Caso as dores sejam frequentes, é fundamental buscar a orientação de um especialista para um diagnóstico e tratamento adequados.”