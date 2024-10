Para muitos, a academia é sinônimo de saúde e bem-estar. O que poucos consideram, no entanto, é o impacto que certos exercícios podem ter na coluna vertebral quando executados sem o devido cuidado. A prática inadequada, seja por excesso de peso ou má postura, pode transformar o que deveria ser uma atividade benéfica em um verdadeiro risco para a saúde da coluna.





Segundo o neurocirurgião Lucas Vasconcellos, especialista em coluna, é fundamental prestar atenção aos movimentos e exercícios que mais afetam essa região do corpo, tanto positivamente quanto negativamente. "Os exercícios que mais impactam positivamente a coluna são aqueles relacionados ao core, especialmente a coxa", afirma destacando a importância de manter uma musculatura equilibrada para preservar a saúde da coluna. Mas ele também alerta: se feitos de forma errada, muitos exercícios podem sobrecarregar a coluna e causar danos significativos.





Um dos maiores problemas nos treinos é a execução inadequada de exercícios que envolvem carga axial - aqueles em que o peso é aplicado de cima para baixo, como o levantamento de peso e o uso de pesos livres. Esse tipo de movimento, quando feito sem a postura correta ou com exagero de peso, pode gerar uma pressão desproporcional sobre as vértebras, afetando as regiões cervical, torácica e lombar da coluna. "Esses exercícios geram uma carga enorme sobre a coluna, aumentando o risco de lesões graves, como hérnias de disco", afirma o neurocirurgião.

A falta de cuidado na execução pode também levar a dores crônicas e inflamações. Lucas explica que uma das queixas mais comuns entre os frequentadores de academia é a dor na região lombar, que pode ser causada por contraturas musculares ou lesões provocadas pelo esforço repetitivo. "Em primeiro lugar, surgem as dores, seguidas por contraturas musculares ou até atrito nas articulações, que evoluem para processos inflamatórios locais. A longo prazo, podem surgir condições mais graves, como as hérnias de disco", alerta.

Pesos leves

Além disso, muitos subestimam o impacto de exercícios com pesos livres ou de impacto, como os movimentos de pulo ou agachamentos mal orientados. Nesses casos, a falta de equilíbrio, preparação muscular e supervisão profissional pode transformar uma simples série de exercícios em uma ameaça real à saúde da coluna. "O exagero no peso e a má postura são fatores que podem causar grandes danos, principalmente à coluna lombar", destaca o especialista. Por isso, Lucas defende que é indispensável ter acompanhamento profissional, tanto para ajustar o peso quanto para garantir que a postura está correta durante os treinos.





Para proteger a coluna e garantir que os benefícios do exercício superem os riscos, o especialista reforça a importância de fortalecer a musculatura do core - que inclui coxa, glúteos e abdômen - por meio de exercícios específicos. "Os quatro exercícios que mais gosto para fortalecer a coxa são: cadeira flexora, cadeira extensora, cadeira abdutora e cadeira adutora", diz. Fortalecer essa região é uma das principais estratégias para prevenir dores e lesões na coluna, além de melhorar a postura e garantir maior estabilidade durante a prática de atividades físicas".

Outro ponto fundamental é adotar atividades aeróbicas de baixo impacto, como a caminhada ou o uso de bicicleta ergométrica, que ajudam a manter o condicionamento físico sem sobrecarregar as articulações e a coluna. "Atividades aquáticas, como natação e hidroginástica, são ótimas opções para fortalecer os membros superiores e preservar a saúde da coluna", sugere o neurocirurgião.

Lucas destaca que a progressão gradual do peso e a atenção à postura são essenciais para evitar lesões. "Sempre recomendo começar com cargas leves e aumentar progressivamente, conforme o corpo vai se adaptando ao exercício e fortalecendo a musculatura", orienta. Ele também reforça a importância de realizar exercícios sob a supervisão de profissionais, como fisioterapeutas ou profissionais de educação física, para garantir que cada movimento seja executado corretamente e de forma segura.

O recado é claro: ao praticar atividades físicas na academia, não basta levantar pesos ou correr na esteira. É preciso adotar uma postura consciente, fortalecer os músculos certos e, sobretudo, respeitar os limites do corpo. Caso contrário, os riscos à saúde da coluna podem ser altos, comprometendo o bem-estar a longo prazo.

