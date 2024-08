A prática de atividades físicas, com foco na musculação, tem se tornado cada vez mais popular, especialmente com a chegada das estações mais quentes, quando muitos se dedicam ao "projeto verão" para alcançar a boa forma. Além de melhorar a estética, os exercícios oferecem uma série de benefícios para a saúde, como aumento de energia, melhoria do humor, redução do estresse e da ansiedade, além de auxiliar na prevenção de várias doenças.





De acordo com levantamento realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), 22% dos brasileiros se exercitam diariamente, 13% pelo menos três vezes por semana, 8% ao menos duas vezes por semana e 5% uma vez por semana. É importante praticar exercícios com precaução para evitar lesões musculares. Seguir orientações adequadas e ajustar o treinamento ajuda a prevenir tais ferimentos e garantir uma prática segura.

Treinador e educador físico da Academia Gaviões, Antônio Rebolho dá algumas dicas para evitar acidentes durante os treinos:





Concentração





O profissional ressalta a importância de manter o foco durante a prática física. “Para obter os melhores resultados, é fundamental estar presente e focado em cada movimento. O treino é o seu momento, então deixe de lado qualquer outra preocupação. A musculação exige uma conexão entre mente e corpo. Visualize o músculo trabalhando, sinta a contração e o relaxamento, e mantenha as articulações em movimento. Assim, você maximiza os benefícios da atividade e melhora seu desempenho”, explica o educador.





Mobilidade





“Antes de começar, garanta que está bem aquecido e realize exercícios de mobilidade para preparar as articulações e melhorar a circulação sanguínea. Movimentos como o perdigueiro, a rotação de tronco e a extensão de quadril são excelentes para aumentar a amplitude, reduzir dores e melhorar a performance física, prevenindo lesões”, recomenda Antônio.





Execute os exercícios com boa técnica





“Aprenda a forma correta de realizar cada movimento e concentre-se em manter a técnica adequada ao longo de todo o treino. Se você é iniciante, tenha cuidado com o excesso de peso e priorize a execução correta das atividades. Preste atenção às repetições e ao tempo de descanso, pois o ambiente de musculação é bastante dinâmico e pode facilmente levar à dispersão”, relata o treinador.





Supervisão profissional





“Se você é iniciante ou tem restrições de saúde, é aconselhável buscar orientação para garantir que execute os exercícios corretamente e de forma segura. Você pode procurar um instrutor na academia ou contratar um personal trainer para receber um treino personalizado de acordo com seus objetivos”, orienta.





Descanso





“O descanso é tão essencial quanto o próprio treino físico. Neste período, suas fibras musculares se regeneram e o processo de queima de gordura pelo efeito EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption), que quer dizer consumo excessivo de oxigênio após a atividade física, ocorre. Além disso, é durante o sono, sobretudo à noite, que as funções hormonais são restabelecidas. Portanto, não subestime a importância do descanso para alcançar o máximo desempenho e recuperação”, recomenda Antônio.





O educador sugere usar roupas e tênis apropriados para o treino. Também é ideal garantir uma boa hidratação, bebendo água antes, durante e depois do exercício. Isso previne a desidratação, reduz o risco de cãibras musculares e minimiza a fadiga.