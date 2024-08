Quem não gostaria que o dia tivesse mais de 24 para conseguir realizar todas as demandas da vida? Nessa realidade, planejar a vida pessoal e profissional é mais que necessário - sendo que isso pode ser feito com planner, despertador, entre outras ferramentas. Mas a astrologia também pode ajudar na missão de organizar a semana, já que, fazer o planejamento e ocupar os dias com tarefas que estão de acordo com a energia planetária que o rege, pode transformar a rotina e trazer um aproveitamento melhor dos esforços em cada empreitada.