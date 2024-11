É comum que os pais carreguem o bebê sempre do mesmo lado do corpo

Cuidar de crianças pequenas é um ato de amor que envolve carinho e dedicação, mas também exige muito do corpo dos pais e responsáveis. Brincadeiras animadas, colo para confortar, e as constantes curvaturas para interagir com os pequenos podem, ao longo do tempo, resultar em desconfortos e até em dores agudas nas costas, especialmente na região lombar.



De acordo com Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral - Guarulhos, essa é uma queixa comum entre os pais, mas há boas notícias: é possível prevenir e tratar essas dores com algumas mudanças simples na postura e nos hábitos diários.

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 80% da população mundial sofre de dores nas costas, frequentemente decorrentes de esforços repetitivos e sobrecarga muscular — desafios que costumam ser enfrentados por quem cuida de crianças pequenas.



Bernardo, explica que muitos pacientes com dores nas costas apresentam padrões de comportamento prejudiciais à saúde da coluna. "É comum que os pais carreguem o bebê sempre do mesmo lado do corpo ou inclinem a coluna de maneira inadequada, resultando em sobrecarga e lombalgia", alerta.



Para ajudar a evitar esses desconfortos, o especialista compartilha algumas práticas simples que podem ser facilmente incorporadas ao cotidiano:



1. Alterne o lado ao carregar a criança

Sabe aquele costume de sempre segurar o filho no mesmo braço? É bom evitar. “Carregar a criança sempre do mesmo lado pode sobrecarregar um lado da coluna e gerar dores. Alterne os lados para manter o equilíbrio e evitar problemas nas costas”, orienta Bernardo. Pense que é como fazer compras: se você carrega todas as sacolas em um só braço, ele cansa rápido.





2. Use a força das pernas ao se abaixar

Ao pegar o bebê do chão, “Dobre os joelhos e use a força das pernas. Isso alivia e distribui a pressão na lombar e mantém sua postura mais confortável”, explica o fisioterapeuta. Imagine como se estivesse pegando um peso pesado na academia — com a “postura errada”, o risco de lesão é maior.



3. Invista em slings ou mochilas ergonômicas:

Levar o bebê no braço o tempo todo pode ser cansativo e prejudicial para as costas. “Slings ou mochilas ergonômicas bem ajustadas distribuem o peso pelo tronco e quadril, evitando sobrecarga nas costas”, diz Bernardo. É como se o bebê "abraçasse" você, deixando suas mãos livres e o peso mais bem distribuído.



4. Fortaleça a musculatura

Cuidar de bebê exige preparo físico. “Fortalecer a musculatura das costas e do abdômen com exercícios, como pilates e alongamentos para auxiliar na mobilidade e força, ajudam a manter a postura correta e a evitar dores”, aconselha. Cuidar do corpo é essencial para não travar na hora de brincar ou fazer atividades com o filho.





Por fim, Bernardo explica que manter hábitos inadequados no dia a dia pode causar lesões cumulativas, que só aparecem com o tempo. ‘’Cuidar do corpo desde o início garante não só o bem-estar imediato, mas também a saúde para acompanhar o crescimento do seu filho sem dores ou limitações no futuro’’.

