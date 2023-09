683

CRIANÇA SUPERDOTADA iStock/ Getty Images

Mãe de um jovem com altas habilidades e pesquisadora do tema, Claudia Tozzini Barretto reforça a importância de identificar a condição ainda no início da vida





Aptidão acadêmica específica: alta concentração, rapidez de aprendizagem, boa memória e motivação por disciplinas acadêmicas do seu interesse, além da capacidade de produção acadêmica;

Pensamento produtivo ou criativo: originalidade de pensamento, imaginação, capacidade de resolver problemas de forma diferente e inovadora;

Talento especial para artes: alto desempenho em artes plásticas, musicais, dramáticas, literárias ou cênicas;

Capacidade psicomotora: desempenho superior em velocidade, agilidade de movimentos, força, resistência, controle e coordenação motora.

Esta realidade abre debate sobre quantas crianças vivem sem saber que são superdotadas e até que ponto as instituições de ensino estão preparadas para receber essas pessoas e para dar a atenção necessária ao seu desenvolvimento. Um dos nomes que levanta a discussão no Brasil é Claudia Tozzini Barretto, autora do livro Ele é superdotado, e daí?.Mãe de um filho com altas habilidades e identificação tardia, ela auxilia pais, professores e familiares a entenderem melhor a condição.Por meio de extensas pesquisas na área, aponta algumas das várias características que uma pessoa com altas habilidades pode apresentar:Sobre a autora: Claudia Tozzini Barretto é tradutora e licenciada em Língua e Literatura Francesas pela PUC/SP, com MBA em Direção de Empresas na FAAP. Tem formação em “Storytelling para marcas, empresas e pessoas” pela ESPM; é formada em Biblioterapia e, mais recentemente, tirou sua certificação como Facilitadora de Círculos de Mulheres pelo Instituto Ipê Amarelo. Trabalhou por mais de 36 anos no mundo corporativo e agora se dedica à carreira de escritora. Em 2021, lançou um blog onde compartilha artigos sobre superdotação (assim como a venda do livro Ele é Superdotado, e daí?), também escreve sobre a força do Feminino e compartilha com os leitores resenhas de livros diversos que lê.