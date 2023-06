Quartos funcionam como ambiente que estimula a inteligência da criança

683

(foto: PxHere)

Benefícios desse ambiente para as crianças

Estímulo à criatividade;

Desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas;

Melhora no desempenho escolar;

Ajuda a prevenir problemas emocionais como ansiedade e depressão, entre outros.

O ambiente em que a criança vive, tem um impacto importante na maneira como as crianças aprendem e se desenvolvem. A decoração de um quarto de criança pode ir muito além da estética do mobiliário e do estilo escolhido. Os famosos ambientes lúdicos, coloridos e funcionais podem fazer toda a diferença no desenvolvimento infantil.Para criar um ambiente que estimule o desenvolvimento das crianças utilizando da neuroarquitetura é importante ter em mente algumas etapas. “Em primeiro lugar, é fundamental compreender as necessidades da criança, suas características e comportamentos. Em seguida, é necessário conhecer os princípios da neuroarquitetura, que consiste na aplicação de conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro humano para projetar espaços que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas”, explica Mariana Gontijo, arquiteta e urbanista.A importância de ter esse ambiente está diretamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo, físico e emocional das crianças. Um ambiente adequado pode ajudar em todos esses aspectos, favorecendo a concentração, a interação social, a saúde e o bem-estar. “Alguns itens que não podem faltar nesse quarto são: boa luminosidade, brinquedos adequados à idade da criança, espaço para movimentação e atividades físicas, organização e limpeza, móveis e objetos seguros e ergonômicos, entre outros”, destaca a arquiteta.É fundamental que a criança participe desse momento junto dos pais e do(a) arquiteto(a), pois isso pode ajudar a criar um vínculo emocional com o espaço, além de contribuir para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade.Mariana ressalta que a relação do espaço com a aprendizagem das crianças é bastante significativa. Um ambiente bem planejado pode ajudar a estimular a curiosidade, a criatividade e a concentração, o que pode contribuir diretamente para o aprendizado. “Além disso, um espaço confortável e agradável pode ajudar a criar um ambiente propício para a formação de vínculos sociais e afetivos importantes para o desenvolvimento da criança”, finaliza.