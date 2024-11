Ocupando o segundo lugar no ranking mundial, o Brasil é o segundo país onde mais se faz cirurgias plásticas, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e refletem uma busca desenfreada por um padrão de beleza inatingível, impulsionado pelas redes sociais com imagens repletas de filtros e influenciadores que fazem publicidade em troca de procedimentos estéticos. Fatos como esses fazem com que haja uma busca excessiva por procedimentos estéticos e cirurgias, que nem sempre têm um final feliz.

Para o cirurgião plástico Alan Landecker, o segredo para evitar o arrependimento é se informar e fazer escolhas conscientes. “Para que os pacientes não se arrependam das cirurgias, eles devem se informar além das redes sociais, conhecer os procedimentos, ter expectativas realistas e certificar-se de que a motivação é pessoal. Um bom planejamento e diálogo com o cirurgião são fundamentais para alcançar resultados que te deixem satisfeito a longo prazo”, explica.





Pensando nisso, ele lista sete dicas para ninguém se arrepender na hora de se submeter a uma cirurgia plástica:





- Tenha expectativas realistas: entenda que a cirurgia pode melhorar sua aparência, mas não transformar completamente sua identidade. Converse com o cirurgião sobre os resultados possíveis e o que pode ou não ser alcançado.





- Esteja saudável no momento da cirurgia: é necessário realizar exames antes da cirurgia para atestar que o paciente não possui contraindicações em relação à anestesia. Isso porque algumas doenças, como a diabetes e a pressão alta, quando descompensadas, podem aumentar o risco de intercorrências. Outra coisa importante é adotar uma dieta anti inflamatória antes e depois da cirurgia, visando diminuir o inchaço e acelerar a cicatrização.





- Entenda os riscos e o processo de recuperação: toda cirurgia envolve riscos. Certifique-se de que o cirurgião explique claramente os potenciais efeitos colaterais e complicações. Além disso, esteja preparado para seguir todas as orientações pós-operatórias, já que o sucesso do procedimento depende também da sua recuperação.





- Não escolha com base no preço: cirurgias com preços muito baixos podem comprometer a segurança e a qualidade do procedimento. Priorize sempre a competência do cirurgião e a infraestrutura do hospital, mesmo que o custo seja um pouco mais elevado.





- Avalie sua motivação: reflita sobre suas razões para fazer a cirurgia. Procedimentos feitos por pressão social ou em momentos de vulnerabilidade emocional podem levar a arrependimentos. Certifique-se de que está fazendo a cirurgia por vontade própria e não por influência externa.





- Considere os impactos a longo prazo: pense além do resultado imediato. Certas cirurgias podem exigir manutenção ao longo dos anos ou ter efeitos duradouros no corpo. Entender o impacto a longo prazo pode ajudar a tomar uma decisão mais consciente.





- Siga todas as orientações do médico: tanto antes quanto após a cirurgia, seguir à risca as orientações do cirurgião é crucial para o sucesso do procedimento. Isso inclui exames pré-operatórios, cuidados com a cicatrização e comparecimento a consultas de acompanhamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia