Gabriel Cartolano, jornalista e apresentador do Fofocalizando, do SBT, revelou, no programa da última segunda-feira (4), que foi diagnosticado com um problema cardíaco quando tinha 16 anos."Muitas pessoas nascem com problemas cardíacos ou os desenvolvem ainda na juventude. Lembro que, quando tinha 16 anos, fui ao médico e fui diagnosticado com um sopro no coração", compartilhou Cartolano.







O tema veio à tona durante uma discussão no Fofocalizando sobre a morte da dançarina Bella Oliveira de 21 anos, que atuava na equipe da cantora Claudia Leitte, após sofrer uma parada cardíaca durante um ensaio. "A gente se espanta com a idade, apenas 21 anos, era muito nova. Mas é isso", disse o apresentador, ressaltando que problemas cardíacos podem acometer pessoas de qualquer idade.



Sopro no coração

O sopro cardíaco é um som anormal, semelhante a um assobio, provocado pelo movimento do sangue entre as estruturas e vasos do coração, segundo o Hospital Albert Einstein. Ele pode ser ouvido inicialmente durante uma consulta médica e não é uma doença, mas sim, uma condição.

Quando acomete crianças e adolescentes é conhecido como sopro inocente e ocorre em razão da estrutura física do paciente, por um defeito nas valvas cardíacas. Ele pode ser adquirido (mais comumente por febre reumática) ou é de nascença, segundo a Rede D'Or São Luiz.

“A febre reumática se dá em pessoas predispostas geneticamente que, quando expostas a uma bactéria durante uma amigdalite (infecção de garganta), os anticorpos produzidos para combater a bactéria acabam também levando a lesões em diversos órgãos do seu corpo, inclusive no coração, causando a cardite reumática”, explica Raíssa Monteiro, da Rede D'Or.

Ao detectar o ruído por exames clínicos como ausculta é indicada a realização do ecocardiograma, uma ultrassonografia do coração. No caso do sopro inocente, segundo o Einstein, a condição desaparece automaticamente, mas é recomendado fazer um acompanhamento com o cardiologista a cada seis ou 12 meses para checar se houve alguma alteração no quadro.



Pode fazer atividade física?

Gabriel pontuou que, devido ao diagnóstico, ele precisou adaptar seu estilo de vida e restringir algumas atividades físicas inicialmente. "Eu não podia praticar esportes de alto rendimento. Fiquei um tempo sem jogar futebol e fazer algumas coisas. Depois, me recuperei, e isso passou com a idade", disse.

De fato, até a condição se normalizar, algumas restrições de exercícios físicos podem ser impostas. No entanto, se houver orientação, alguns exercícios mais levem podem ser feitos no caso do sopro inocente.

