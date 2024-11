Ppassar o dia inteiro no computador e, depois do trabalho, ficar no celular, pode causar dor de cabeça, cansaço mental e ocular

Ficar na frente do computador ou celular é a rotina de praticamente qualquer ser humano. Depois da pandemia, os notebooks e computadores viraram os maiores aliados do home office - com o tempo de tela aumentando consideravelmente. E se engana quem pensa que trabalhar de casa não cansa, já que, na verdade, parece ser ainda mais exaustivo por “não ter hora para acabar”.



Justamente por isso, passar o dia inteiro no computador e, depois do trabalho, ficar no celular, pode causar dor de cabeça, cansaço mental e ocular. Dessa forma, descansar a vista no final do dia é imprescindível para ter uma boa noite de sono. Samantha de Albuquerque, oftalmologista e consultora da HOYA Vision Care, compartilha algumas dicas que podem ajudar a saúde ocular.



1. Chá de camomila acalma e faz bem para a visão



Conhecido como uma opção calmante, o chá de camomila serve também para lubrificar a visão, além de evitar irritações nos olhos. O processo para utilizar o chá nos olhos é separar um pedaço de gaze, umidificá-lo com o chá já frio e colocá-lo nos olhos fechados. Relaxe e deixe agir por quinze minutos antes de dormir.

2. Limite o tempo com aparelhos eletrônicos

Após passar um dia inteiro na frente de telas, limitar esse uso durante à noite e antes de dormir pode ajudar a melhorar a saúde ocular e o sono. Uma opção é a leitura de um livro próximo à luminárias com lâmpadas amarelas, que ajudam a acalmar e descansar os olhos.

3. Plantas beneficiam a visão

Além de melhorar o ambiente como um todo, plantas naturais também diminuem a poeira e partículas que podem incomodar a visão. Por isso, reserve um tempo em um espaço para descanso com muito verde após as atividades da sua rotina.

4. Não negligencie a saúde ocular

Marcar uma consulta periódica com um médico oftalmologista é essencial para manter a saúde ocular em dia, pois são realizados exames de rotina e diagnósticos mais precisos de alguma queixa do paciente.





5. Exercício

Praticar atividades físicas regularmente, além de ser relaxante para o corpo e mente, aumenta o fluxo sanguíneo nos olhos, o que pode ajudar a prevenir doenças como glaucoma e degeneração macular. Corridas ao ar livre, por exemplo, ajudam a condicionar os olhos a enxergar o horizonte, evitando o foco excessivo em objetos próximos e reduz o risco de miopia.



A especialista reforça ainda que é possível utilizar colírios indicados por médicos oftalmologistas para umidificar os olhos, ajudando a dissipar o cansaço, assim como desviar o olhar das telas e focar em algo longe por algum tempo. “Focar em algum objeto que está longe, sem forçar a visão, pode ajudar a descansar os olhos. É um método muito utilizado e bem aceito pela comunidade médica”, afirma.

