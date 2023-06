Saiba os principais fatores de risco para cegueira, segundo estudo

683

Condição financeira causa impacto na qualidade do tratamento dos olhos (foto: Freepik)



O Conselho Brasileiro de O Conselho Brasileiro de Oftalmologia divulgou na última semana um estudo que aponta o envelhecimento e a condição socioeconômica como os principais fatores de risco para a cegueira e a baixa visão. O levantamento revela que pessoas de faixas etárias mais avançadas e com menor poder aquisitivo estão mais suscetíveis a esses problemas visuais no Brasil.





O documento, intitulado "As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2023", faz uma radiografia do segmento no país, tomando como base estimativas mundiais da prevalência de doenças oftalmológicas, somadas a dados demográficos e socioeconômicos do Brasil. De acordo com o estudo, as principais causas de cegueira ou baixa visão incluem catarata, erros refrativos não corrigidos, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade.













Tiago Cezar, oftalmologista (foto: Ramon Ferrary)



LEIA MAIS: SUS: oftalmologistas salvaram 1,3 milhão do risco da cegueira Essa realidade se reflete em todas as áreas da medicina, inclusive na oftalmologia. "Quando a pessoa tem maior condição de acesso ao atendimento médico, tem condições de fazer os controles preventivos, vai detectar as doenças de maneira precoce , em um momento em que a chance de tratar e ter sucesso é maior. Por outro lado, existem diversos obstáculos enfrentados por grande parcela da população, como a limitação financeira que impede o acesso aos serviços médicos e a dependência de auxílios públicos.Além disso, muitas regiões, especialmente cidades do interior e áreas remotas do país, sofrem com a baixa assistência oftalmológica, o que dificulta ainda mais o tratamento e a prevenção de doenças oculares", comenta Tiago César.





Já em relação à prevalência de cegueira e baixa visão na faixa etária mais avançada, conforme explica Tiago César, "é natural que pessoas em idade mais avançada enfrentam maior incidência de patologias relacionadas ao envelhecimento, como catarata , glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. Essas condições podem levar à baixa visão e, em casos extremos, à cegueira".





Diante desse cenário, o oftalmologista enfatiza a importância de manter um acompanhamento médico regular e estar atento à saúde ocular. "Prevenção é fundamental para evitar diversas doenças e garantir que possamos continuar apreciando as maravilhas do mundo por meio da visão."